США направят в Эстонию 150 десантников

США направят в Эстонию на время российско-белорусских учений “Запад-2017” роту воздушных десантников. 150 военнослужащих прибудут в Эстонию в конце августа. Об этом сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии, передает агентство BNS.

Совместные плановые учения России и Белоруссии "Запад" состоятся с 14 по 20 сентября. В Минобороны России заявили, что в манёврах примут участие около 13 тысяч военнослужащих. Ранее страны Балтии высказали свою обеспокоенность тем, что под прикрытием учений Россия может поставить в Белоруссию вооружение для других операций. В НАТО сообщили, что намерены внимательно следить за учениями "Запад-2017".