Основатель "Дождя" Наталья Синдеева удостоена премии в области СМИ

В Германии попечительский совет премии "M100 Media Award" отметил заслуги основателя телеканала "Дождь" Натальи Синдеевой. Основанный Синдеевой в 2010 году "Дождь" назван "единственным независимым телеканалом в России, который сообщает о социальных, экономических и политических событиях, не находящих внимания государственных СМИ". Попечитель премии Кай Дикман в понедельник, 7 августа, отметил упорство основателя "Дождя", которая, по его словам, не страшится даже самых больших препятствий.

Награда будет вручена 14 сентября в Потсдаме в рамках международной медиаконференции M100 Sanssouci Colloquium.

Лауреатами премии M100 Media Award ранее становились, в частности, французский сатирический журнал Charlie Hebdo, архитектор Норман Фостер, основатель организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер, музыкант и общественный деятель Боб Гелдоф, бывший министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер.

Премия присуждается за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов, сообщила "Немецкая волна".