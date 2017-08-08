CNN: за полгода правления рейтинг Трампа достиг перигея

Только 38 процентов американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента, не одобряют - 56 процентов. Три четверти опрошенных почти не доверяют заявлениям, исходящим из Белого дома. Таковы данные последнего социологического исследования CNN. Ни в одном из опросов за полгода правления Дональда Трампа его рейтинг не был столь низким, передает телеканал.

Социологические службы знают лишь еще один случай в современной истории Америки, когда рейтинг президента на конец первого полугодия его правления был ниже 50 процентов - Билл Клинтон в 1993 году.

Даже среди республиканцев, однопартийцев Трампа, процент его рьяных поклонников снизился с 73 в феврале до 59 в августе. В ключевом сегменте электората Трампа - белые американцы, не имеющие высшего образования, поддержка президента за указанный период сократилась на 12 процентов и составляет сегодня чуть более трети. Количество американцев, верящих в то, что Трамп способен осуществить необходимые перемены или эффективно управлять государством, упало ниже 40 процентов.

Только в двух областях — национальная оборона и экономика — число сторонников и критиков Трампа примерно одинаковое. По всем остальным вопросам вторых существенно больше, чем первых.