На отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина

На фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке, который принадлежит президенту США Дональду Трампу,появилась проекция с изображением президента России, российским флагом и подписью якобы от лица Путина "Happy to help, bro!" ("Рад помочь, бро"), "Follow the money" ("Следуй за деньгами") и по-русски "Крепись, братан". Об этом сообщает Business Insider.

Перед зданием маршировали люди в форме, похожей на военную, и с флагом России в руках. Организатор акции - журналист Робин Белл - разместил в твиттере несколько видеороликов.

Проекция с изображением Путина появилась через несколько дней после того, как спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования вмешательства России в прошлогодние выборы. Мюллер выясняет, имел ли место в ходе прошлогодней предвыборной кампании сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп отвергает наличие "российского следа" в выборах в США.