Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу из колонии в Тамбовской области. Об этом сообщила в фейсбуке его жена Анастасия.

По её словам, он благодарит всех за поддержку, полон оптимизма и 10 августа проведёт пресс-конференцию, на которой ответит на все интересующие вопросы.

В июле 2014 года Московский городской суд приговорил Сергея Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам колонии общего режима каждого по обвинению в организации массовых беспорядков и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории России. Удальцов и Развозжаев вины не признали.

Развозжаев вышел на свободу в начале апреля.

В конце августа должен выйти на свободу ещё один осужденный по так называемому "Болотному делу" - Иван Непомнящий.

6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве в ходе санкционированной акции оппозиции произошли столкновения демонстрантов с полицией. Были задержаны сотни людей, 35 из них привлекли к уголовной ответственности. Власти квалифицировали события как массовые беспорядки. Правозащитники считают, что столкновения были спровоцированы властями, и объявили всех "узников Болотной" политзаключенными.