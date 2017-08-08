МИД КНР: Китай потеряет от санкций против КНДР, но готов пойти на это

Китай потеряет больше всех стран от новых санкций ООН против Северной Кореи из-за своих тесных экономических связей с КНДР, но готов заплатить эту цену. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на форуме по безопасности в Маниле. По его оценке, новая резолюция Совета Безопасности ООН, одобренная в минувшие выходные и направленная на сокращение экспорта Северной Кореи примерно на треть, "продемонстрировала приверженность Китая прекращению ракетных испытаний Пхеньяна".

"Из-за традиционных экономических связей Китая с Северной Кореей за исполнение резолюции в основном будет платить Китай", - сказал Ван И. "Но для защиты международной системы нераспространения и регионального мира и стабильности Китай будет по-прежнему полностью и строго надлежащим образом выполнять все содержание соответствующей резолюции", - отметил глава МИД КНР.

Китай поддерживает все более жесткие санкции ООН в отношении правительства Северной Кореи, выдвинутые Соединенными Штатами, хотя он также сказал, что "нормальная" торговля с обычными северокорейцами не должна затрагиваться. Последняя резолюция ООН запрещает покупку северокорейского угля, железа, свинца и морепродуктов. И в резолюции, направленной прежде всего на Китай и Россию, этим странам запрещается принимать рабочих-мигрантов из Северной Кореи.

Ван отметил, что резолюция о санкциях также требует возобновления шестисторонних переговоров, застопорившегося диалога с Северной Кореей, в который входят Соединенные Штаты, Южная Корея, Китай, Россия и Япония в отношении ядерной программы КНДР. Ван отметил заявления государственного секретаря США Рекса Тиллерсона о том, что США готовы возобновить диалог с Северной Кореей, если она прекратит испытания ракет.