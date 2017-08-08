Вернулся в другую страну

Одна из главных политических новостей этой недели "выстрелила" на день раньше: Сергей Удальцов должен был выйти на свободу завтра, но покинул колонию уже сегодня.

Наталья Пелевина:

Вышел на свободу Сергей Удальцов. Это очень и очень хорошо.

Олег Кашин:

С возвращением!

Ольга Григорьева:

Поздравляю с освобождением, Сергей Станиславович! Больше не садись, это вредно для здоровья.

Александр Рыклин:

Сережа, поздравлю вас с Настей от всей души! Тебя здесь очень не хватало все эти годы...

Вячеслав Данилов:

В той же самой футболке, в которой сел, в которой женился и родился, в той же и вышел на свободу.

Рад за Сергея и Стасю, может как-нибудь и свидимся.

Дарья Митина:

Звoню в Рoсбалт: хoчу аккредитoваться на пресс-кoнференцию Удальцoва.

- Oй, а у нас уже мест нет, - грустнo oтвечают.

- Как так нет?

- Да у нас уже аккредитoвавшихся в три раза бoльше, чем вмещает зал....

- Ну вoт буду ещё я. На люстре пoвишу, не привыкать.

- Oт какoгo вы издания?...

Аккредитoвали, в oбщем:)).

Егор Холмогоров:

В некотором смысле символический момент. Если я никого не забыл - Удальцов был последним заключенным, сидевшим в рамках "болотной" волны. И с его выходом на свободу это, наконец, перевернутая страница.

Дмитрий Савчук:

Тюрьма - это кузница революционеров или зашквар для будущей политической элиты? Время покажет. Я рад, что Удальцов и Развозжаев на свободе.

Кирилл Гончаров:

Сергей Удальцов на свободе.

Я никогда не приму его идеологических воззрений, буду с ним спорить о рынке и частной собственности, шкале налогообложения и внешней политике.

Но он тот самый левый, которого невозможно по-человечески не уважать за смелость, стойкость и последовательность. Он всегда подчеркивает, что исповедует ненасильственные методы гражданского сопротивления. В какой-то момент, его окружили не самые порядочные люди и воспользовались им, за что он и отсидел 4,5 года...

В новой России не должно быть политических заключенных. За убеждения, и добрые намерения людей не будут судить.

Россия будет свободной!

Ярослав Белоусов:

Сергей - действительно яркий политик, человек несгибающийся и непреклонный. Идейно мы с ним - совершенно разные люди, но стоит признать, что таких, как Сергей - принципиальных, непоколебимых, решительных, в российской оппозиции почти не осталось.

Желаю чете Удальцовых счастья и продолжения борьбы за счастливое будущее русского народа.

Ксения Ларина:

Сергей возвращается. В другую страну. Надеюсь, ему объяснят близкие , что изменилось за эти четыре с лишним года.

Сергей - настоящий боец, и уверена, что таким и останется. В его объятия с властью и с "системными оппозиционерами" я не верю. Исходя из его публичного поведения, его принципов и убеждений можно не сомневаться - он не продается.

Какое место он займет в нашем весьма скудном политическом ландшафте , не известно, но то ,что он его украсит - безусловно!)

Понимаю, по каким красным (!!) линиям очевидны несовпадения с либеральными политиками. Но Сергей никогда в либералы и не рядился. Лишь бы не рядился в камуфляж и не хватался за маузер.

Хочется пожелать ему надежных и верных товарищей и грамотных умных гидов по современной политической России, чтобы он не заблудился в наших трех соснах и перепутал березу с осиной)

Как Удальцов встроится в новую политическую жизнь - этот вопрос и правда волнует многих.

Олег Кудрин:

Союзник Кремля по Крыму и Донбассу выходит на свободу

Александр Володарский:

Удальцов вышел и у русских левых теперь есть лидер которого они заслуживают!

(издевательский смех)

Алексей Макаркин:

В чем проблема Удальцова?

В 2011-2012 годах он находился в уникальной и очень выгодной ситуации. Был своим для возрастной коммунистической аудитории, воспринимвшей его как "внука", альтернативу поднадоевшим бюрократам и средних лет карьеристам из КПРФ. И пользовался расположением либералов, которые видели в нем левого политика, отличавшегося гибкостью и эволюционировавшего от демонстративного сталинизма 90-х к большей умеренности.

Сейчас ситуация принципиально изменилась. Для либералов Удальцов - сторонник присоединения Крыма, причем без оговорок. Следовательно, чужой и мало отличающийся от власти.

Для левой аудитории его отношения с Таргамадзе делают Удальцова фигурой, по меньшей мере, сомнительной. Эта часть общества привыкла доверять "родным органам" (диссонанс первой половины 90-х, когда "родные" выглядели не такими уж и родными, уже преодолен). Кроме того, левая субкультура ничего не забывает - для нее Марк Захаров - этот тот, кто "сжег свой партбилет", хотя это было более четверти века назад.

И организационной опоры у Удальцова больше нет. Левое движение, альтернативное КПРФ, фактически разгромлен. Кто-то далече, кто-то разругался друг с другом по поводу того же Крыма, кто-то отошел от политики. И ходит по этой ледяной пустыне не лихой человек, а ставшая благонамеренной адвокат Волкова, охотящаяся на Навального.

Никита Исаев:

Моё мнение по Болотному протесту известно. Я не принимал в нём участия, ибо не считал его своевременным, был уверен в его бесперспективности, слишком разнонаправленным с точки зрения публики и трибуны. Без явного понятного политического предложения от той улицы (равно как и от сегодняшней), а значит это была очередная уличная лотерея, вернее политический лохотрон, который мы прошли в 1917-18 годах, когда у власти неожиданно всплыли самые крикливые и кровавые предатели своей (своей ли?) страны.

Как и полагал тогда, считаю сегодня участников болотного протеста политическими трупами. Как белоленточных членов парламентских партий, соглашателей с системой, так и позиционирующих себя бунтарями и несистемщиками. Присутствие сегодня Навального в политическом поле лишь подтверждает этот факт. Отыгранный и зашкваренный как для своих, так и для власти, игрок, он удобен для единоличного занятия этого поля. Не имея особых перспектив, действуя лишь как таран для неких, возможно неведомых и ему самому задач.

Но к Сергею Удальцову я отношусь с уважением лишь по причине ощущения искренности в том что он делал. Где он поступал как чувствовал, а не гадал что же надо сделать. Он, полагаю, верил в необходимость и реальность сценария победы той странной Болотной с теми странными и разношёрстными лидерами, сегодня гуляющими на свободе, и готовящими новые идеи для своей борьбы, а также определяющих стрелочниками тех, кто как и Удальцов поверит в их мечтания.

Сергей даёт пресс-конференцию уже 10 августа. И будет странным сообщить на ней что он уходит из политической борьбы. Хотя ещё недавно один бывший узник давал подобную же пресс-конференцию и планировал откататься от политической борьбы. Но не отказался. Думаю не откажется и Сергей. Несмотря на то что реальный срок заставляет задуматься о продолжении.

Есть ли у него политические перспективы? Смотря что он сам считает таковыми. Стать общим лидером нового протеста - разумеется нет, уж слишком узкое политическое поле он взял для себя, да и харизма его только лишь уличная, но не кабинетная и тихая, что крайне важно. Но стать лидером определённой, весомой части классовоненавистников безусловно да. И поджигать они могут не хуже фанатов.

Но Сергей точно стал умнее. А это значит фигурой он станет снова.

Сайт "Политаналитика" цитирует Бориса Кагарлицкого:

Думаю, что он в какой-то форме обязательно продолжит политическую деятельность, просто потому, что это суть его жизни. Сергей — человек, который является профессиональным политиком, и я даже не представляю его в какой-то другой ипостаси. Поэтому, так или иначе, политическую деятельность он продолжит, а в какой форме и в каких организационных структурах – это другой вопрос.

Когда задавал эти вопросы его жене, то она тоже не дала мне никаких однозначных сведений. Я думаю, что многие вещи для самого Сергея сейчас не слишком понятны, он будет разбираться в них, и в течение какого-то времени будет стараться избегать необратимых или скоропалительных решений. По крайней мере, я бы это ему советовал, потому что ему нужно сначала разобраться в обстановке, а потом уже решать, что делать дальше, чтобы выстроить определенную политическую линию.

Относительно возможной критике Навальному скажу, что это возможно, но я думаю, что это не в интересах Удальцова. Он находится сейчас в слабой позиции, и если он будет действовать исключительно по этой линии, то будет еще больше свою позицию ослаблять.

Просто ему сейчас не на что опереться, у него нет организации, нет прежнего влияния, у него есть некоторое имя, но это то, что может быть легко дискредитировано и потеряно, и главное в этом случае – он резко обрушит на себя критику, причем не только справа, но и слева.

Поскольку это будет восприниматься скорее как личный выбор. Другое дело, если бы у него уже была организация, и какая-то альтернатива, этой политической силы, которая реально могла соперничать с Навальным. Тогда такой шаг имел бы смысл. Но поскольку сейчас ничего нет, это будет восприниматься как сведение личных счетов, или зависти. Все это будет работать против него, и скорее будет работать на Навального.

Поэтому сейчас, я думаю, для Удальцова самое разумное было бы некоторое время присматриваться к ситуации и восстанавливать связи, отношения с теми людьми, с которыми он либо работал, либо даже конфликтовал в прежнее время, и искать для себя новую нишу в уже изменившийся ситуации.

ZNAK.COM ставит вопрос ребром - может ли Удальцов "претендовать на статус нового оппозиционного лидера". Вот, например, мнение Марии Бароновой:

Что касается левого движения в России, то тут я бы не стала всерьез рассматривать именно Сергея Удальцова как его вдохновителя. В России достаточно много экзотических левых группировок — от леволиберальных феминисток до красно-коричневых сталинистов, не забудем и об анархистах всех видов, но объединять их ничего не может. В вопросе союзничества или соперничества Удальцов может конкурировать только за те массы, которые действительно выходят на протесты. Это либо зажиточные горожане (а ныне их дети и младшие братья), либо люди, недовольные падением уровня жизни и введением дополнительных налоговых сборов — вроде протеста дальнобойщиков. И те и другие по сути всегда центристы, и их радикальная левая риторика отпугнет. Так что, повторюсь, единственная территория, на которой Удальцов действительно будет всем интересен, зависит оттого, какую позицию он займет в информационном пространстве. И в этом вопросе я, например, рассчитываю на благоразумие Сергея. Не всё то разборки, которые надо разбирать.

Глеб Павловский:

ужасно смешной русский кастинг: каждого оппозиционера пробуют на роль "единственного лидера оппозиции",. Два-три лидера - это уже слишком сложно! #политизация

Политолог Сергей Марков в интервью "Национальной службе новостей" уже на всякий случай пугает Удальцова тюрьмой:

Если он будет повторять то, что было, опять окажется на скамье подсудимых. Если он пойдет на выборы, то натолкнется на обвинение в том, что он пособник предателей. Если он пойдет по пути обновления коммунистического движения, смены Зюганова, то ему это тоже не удастся, потому что массовая левая субкультура носит характер остаточной советской субкультуры. Ее носители - это возрастные люди, не радикалы, и им такие, как Удальцов, не понравятся. Так что потенциал есть, но три напрашивающиеся для него стратегии выглядят тупиковыми. Поэтому ему надо будет найти какую-то новую стратегию.

Кирилл Шулика:

Понятно, что для некоторых кремлевских башен он сейчас нужен, для борьбы с Навальным. Ну и вообще мало ли для чего... Так вот если он захочет играть чужую игру, а под влиянием окружения это не исключено, шанс, что он вернется туда, откуда вышел, возрастает довольно сильно.

Действительно: Удальцов воспринимается как, в какой-то мере, соперник Алексея Навального.

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Сам Удальцов дал первое интервью на свободе телеканалу Рен ТВ:

— Есть обида на политических сторонников?

— Слово "обида" в колонии не приветствуется. Обид никаких нет. Вернусь домой, обниму своих родных. Жену свою уже обнял. Она у меня молодец, держалась стойко. Всем в пример! Обниму родителей, детей увижу. Потом встречусь, с кем нужно. Спрошу со всех как с понимающих, как говорят в тюрьме. Надо смотреть вперед. Все, что было раньше, конечно, осмыслено, проанализировано

— Как вы относитесь к присоединению Крыма?

— Отбывая домашний арест, я полностью поддерживал присоединение Крыма. В той ситуации это было правильное решение. Это предотвратило конфронтацию, кровь, страдания людей. Подавляющее большинство населения Крыма за то, чтобы быть с Россией. Можно в будущем закрепить эти результаты, повторить референдум. Было бы желание. Я думаю, что со стороны Запада такого желания нет. Это используется как повод для давления на Россию. В целом я очень рад, что Крым с нами.

— Крым наш?

— Если люди так решили. Он не наш. Он в составе России. Люди так решили, замечательно.

— Следили за деятельностью Навального?

— По личностям буду высказываться попозже. Сейчас надо встретиться, посмотреть, пообщаться. Потом буду комментировать, чтобы сейчас сгоряча не сказать что-либо неправильное, непродуманное и про него, и про других.

— Как я понимаю, ничего хорошего вы про них не скажете?

— Чуть позже. Давайте на этом закончим.

Всеволод Чернозуб:

В годовщину войны с Грузией выпустили Сергея Удальцова. Корр РЕН-ТВ, единственный приехавший с Анастасией Удальцовой и Виолеттой Волковой, едва дотерпел с вопросом: "Чей Крым?". Сергей отрапортовал, что сразу же, еще в тюрьме, обрадовался захвату: "Это предотвратило конфронтацию, кровь, страдания людей".

"Следили за деятельностью Навального?" - моментально спросил корр. "По личностям буду высказываться попозже..." - свернул тему Удальцов.

"Фигура слева. Сергей Удальцов выходит на свободу. Сможет ли он стать новым лидером оппозиции?" - статья Кати Винокуровой на Знаке ровно с 9.00 утра. Большая часть текста - комментарии "общественных деятелей", "политологов" и "соратников" о перспективах Удальцова потеснить Навального.

PS: Хочется вымыть глаза - все ж таки знаю персонажей больше 10 лет. И перевести скромных эмигрантских рубликов на кампанию.