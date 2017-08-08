ВЦИОМ прислушался к Цою

Молодежный форум "Территория смыслов" на Клязьме (это модернизированный вариант знаменитого "Селигера") проходит в этот предвыборный год довольно традиционно - перед молодыми людьми выступают статусные политики

со своими нехитрыми афоризмами

и лояльные Кремлю общественные деятели. Не ждали сенсаций и от выступления главы ВЦИОМ Валерия Федорова. И, как оказалось, зря не ждали.

Довольно подробно выступление главы ВЦИОМ в деревне Дворики Владимирской области излагает ТАСС:

Запрос общества на стабильность в России ушел на периферию и сменился запросом на перемены. <...>

В ходе выступления на тему "Актуальные тренды: новое общество, ценности, технологии, будущее" Федоров отметил, что, поскольку экономический кризис закончился, но не наступил широкомасштабный экономический подъем, в России наблюдается новая фаза - "неуверенность в завтрашнем дне". Такая фаза, по словам главы ВЦИОМ, является "опасной", так как "революционные настроения появляются не в ситуации кризиса, а когда кризис закончился и становится лучше".

"В этой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать. И в этой ситуации появляется запрос на перемены", - заявил он, отметив, что "сегодня запрос на стабильность уходит на периферию".

Глава ВЦИОМ считает, что сегодня политическая борьба в России "идет за то, чей образ перемен возобладает".

О том, какие же образы перемен конкурируют между собой, Федоров (во всяком случае в изложении ТАСС) не сообщил, однако добавил таинственную фразу:

вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018 года.

На чем Федоров основывает свои рассуждения - не вполне понятно, ведь собственно данные, которые публикует ВЦИОМ, свидетельствуют о доверии россиян Путину и уверенности в завтрашнем дне.

Конечно, как сам "запрос на перемены", так и фразу о предрешении исхода выборов-2024 на выборах-2018 можно трактовать по-разному: среди "башен Кремля" есть и те, которые видят четвертый срок Путина не как "застойный", а как реформистский. Вот, напрмиер, помощник Володина Алексей Чадаев в тексте с характерным названием "Путин в Разливе", утверждая, что Путин сейчас является аналогом "ленинской партии", управляющей государством, призывает его наконец наполнить свое правление идеологическим, а не только технократическим содержанием:

Именно поэтому "нет Путина — нет России": в ленинско-сталинской модели снос супернадстройки автоматически означает катастрофу государства, оставшегося без внешнего по отношению к себе управляющего субъекта. <...>

Путинская "суперпартия" имела и до некоторой степени продолжает иметь свой собственный идеологический арсенал — своеобразный неосоветский реваншизм, обогащённый причудливым миксом из идей разного рода послевоенных диссидентов, как внутри-, так и внесистемных <...> Но он очень рыхлый, неоформленный и уязвимый, а главное — нет никакой институциональной точки, где весь этот разношерстный "компот" можно было бы собрать и привести к сколь-нибудь непротиворечивому виду. <...> Перед столетием Октября таки есть о чем подумать.

Есть и более традиционная оценка того, что понимать под переменами и их желанием. Алексей Навальный в большом интервью "Эху Москвы", например, говорит так:

Я бы сказал, что огромное количество элит – оно хочет перемен, и оно настроено и смотрит в нашу сторону, и оно ждет. Но элиты, особенно в России сейчас, они чудовищно трусливы. Они ждут момента, чтобы предать Путина, и с большим удовольствием, я бы даже сказал сладострастием его предадут в какой-то момент. Но сейчас они просто боятся, они сидят и взвешивают. Как только они почувствуют вот эту слабину, вот эту вибрацию как было в 2012 году, они сразу там полками побегут в другую сторону и ко мне, и к разным другим оппозиционерам.

Довольно курьезной реакцией на последние обсуждения грядущего (возможного) переформатирования Кремля стала и запись в Телеграме Рамзана Кадырова:

Все псевдомыслители, которые разглагольствуют на тему обладания кем-то «контрольным пакетом» Кремля, должны усвоить, что у администрации Кремля есть свой хозяин – это наш Руководитель – Президент России. А мы его пехота.



И для понимания: никто не реагирует на лающую дворняжку. А дворняжка лает, трусливо озираясь на своего хозяина. Но эффекта ноль. Иной раз эти дворняжки, не обладающие силой и интеллектом, пытаются стаей наброситься со всей присущей трусам жестокостью. Но все же тут достаточно рыка волка, чтобы они поджав хвосты, скуля, побежали к своим хозяевам.

Довольно быстро обнаружился первоисточник гнева Кадырова - это слова Глеба Павловского в эфире "Дождя":

Через год, два, три будет решаться не это <не вопрос власти в Чечне>, а вопрос контроля над Кремлем. И я думаю, что Рамзан Ахматович Кадыров — один из основных претендентов на контрольный пакет.

Как видим, Кадыров быстро отверг возможность получения контрольного пакета не только собою самим, но и всеми остальными приближенными Путина. Но как же быть со стремлением народа к переменам?