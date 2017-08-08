В Твери рухнул символ города

Поздно вечером 7 августа в Твери обрушилась часть здания Речного вокзала.

Один из символов города много лет находился в аварийном состоянии и приходил в негодность постепенно. И вот настал тот день, когда всего за несколько часов у строения рухнули перекрытия и не стало южной стены полукруглой секции.

Утром 8 августа на речной пирс к разрушенному зданию бывшего речного вокзала прибыли тверские чиновники. Они заверили, что речи о полном демонтаже здания не идет, но, вероятно, потребуется разбор уже образовавшихся завалов. А ответственный за охрану объектов культурного наследия Тверской области Михаил Смирнов вообще заверил - здание будет восстановлено в первоначальном виде. Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился создать комиссию, которой предстоит оценить масштаб "бедствия".

Здание речного вокзала в Твери – памятник архитектуры, построенный в стиле сталинского неоклассицизма. Возвели его в 1938 году к открытию Иваньковского водохранилища на стрелке рек Волги и Тверцы. Ранее на этом месте находился Отроч Успенский православный монастырь, разрушенный в начале 1930-х годов.

До конца 1980-х годов здание использовалось по прямому назначению. Вокзалом пользовались туристы, любители коротких и длинных речных прогулок. Тогда можно было доехать на пассажирском теплоходе или "Метеоре" от Твери до Ржева и Углича. В 1983 году режиссёр Ролан Быков снял в здании Речного вокзала несколько сцен своего знаменитого фильма "Чучело".

Однако объем перевозок по Волге постепенно падал. Так, движение на Ржев прекратилось в начале 1990-х, а к началу 2000-х вокзал обслуживал только пару пригородных теплоходов. Последнее время из всех построек в речном порту задействован был только причал – у него останавливались экскурсионные круизные теплоходы, пользующиеся успехом в основном у пожилых иностранцев.

Весной 2011 года известный галерист Марат Гельман открыл в здании речного вокзала центр современного искусства "Тверца". Там даже прошло несколько культурных мероприятий и выставок. Однако к июлю того же года деятельность центра была практически свёрнута. А в сентябре Гельман заявил, что поддерживать работу "Тверцы" зимой будет нельзя. На этом с современным искусством в здании Речного вокзала было покончено. Ходили слухи о том, что тогдашний губернатор Тверской области Андрей Шевелёв не планировал оказывать помощь Гельману. И, похоже, у него это получилось.

Следственный комитет России начал доследственную проверку произошедшего. Однако, несмотря на заверения чиновников, дальнейшая судьба здания Речного вокзала в Твери видится весьма туманной.