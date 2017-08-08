"Делайте склады на тяжелые времена"

Вслед за Алексеем Навальным, большое интервью популярному в Ютьюбе Юрию Дудю дал и Михаил Ходорковский. За почти полтора часа удалось обсудить и прошлое, и настоящее, и будущее - причем у Ходорковского нашлись критические слова и для Бориса Ельцина, и для Владимира Путина, и для Алексея Навального, и для себя самого.

Из интервью с Дудем можно, например, узнать, что Ходорковскому было приятно услышать "истории про то, как наши хакеры могли повлиять на выборы", хотя это и "не лезет ни в какие ворота" - "к нашим людям по-прежнему с технической точки зрения относятся с уважением". Самое большое впечатление на него произвела встреча с Людмилой Улицкой (при том что он "не большой фанат ее книг"): "у нее сильный логический ум". Сколько точно у него денег, основатель "Открытой России" не сказал, зато разоблачил некоторые, как он утверждает, мифы о своей биографии: он не заказывал убийства мэров и не предлагал США контроль над российским ядерным оружием.

Говоря о своем уголовном деле, Ходорковский сказал, что сознательно вернулся в Россию, даже ожидая, что его посадят, но при этом никак не ожидал, что проведет в тюрьме 10 лет - "Два, на крайняк четыре".

Интересные подробности бывший глава ЮКОСа рассказал о выборах 1996-го года. По его словам, решение поддержать Ельцина было фактически вынужденным - если бы "семибанкирщина" не проспонсировала его избирательную кампанию, Ельцин бы просто отменил выборы. "Ельцин в любом случае не отдал бы власть": вариант победы Зюганова был исключен в любом случае.

Приватизацию 1990-х годов, в которой он и сам участвовал, Ходорпковский назвал "непреднамеренным мошенничеством". Сама по себе она не была нечестной, но очень много людей просто не понимали, что это такое, а власти до них информацию об этих возможностях не довели, - утверждает Ходорковский и говорит: "Я осознаю свое участие в приватизации как проблему". При этом, в отличие от "друзей Путина", Ходорковский, по его словам, приносил бюджету России прибыль.

Самому Путину при встрече Ходорковский задал бы вопрос "Почему вы не уходите?" - и уверен, что честный ответ на это таков: "Боюсь".

Без восторга - и это, наверное, самый драматичный момент интервью - Ходорковский отозвался о президентской кампании Навального. Если бы Навальный выиграл выборы, то это "с одной стороны это вызвало бы радость, с другой стороны я бы точно сказал бы - Делайте склады на тяжелые времена", - сказал Ходорковский, пояснив, что при Навальном-президенте монопольный характер российской власти остался бы таким же, как и при Путине.. "Путь, который проходит вождь в нашей стране, всегда более-менее один". Ходорковский не против, чтобы Навальный прошел во власть, но в нее должны пройти и другие яркие лидеры, и в конце концов все должно завершиться переходом к парламентской республике. Вероятно, именно в ней реализуется мечта Ходорковского: "вернуться в Россию и ощущать там себя свободным человеком".