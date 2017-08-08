Украина недовольна планами Польши изобразить Львов на паспортах

Украина выразила протест Польше из-за намерения польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображение Львова. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

В сообщении говорится, что 7 августа послу Республики Польша на Украине Яну Пекло была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, что негативно влияет на развитие стратегического украинского-польского партнерства.

Ранее Министерство внутренних дел Польши заявило, что на одной из страниц нового паспорта, который будут выдавать с 2018 года, будет фото военного Мемориала орлят на территории Лычаковского кладбища во Львове.