Саакашвили посетил Литву, участвовал в акции у посольства России

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили совершил визит в Литву. Это его последняя остановка с тех пор как 26 июля Украина лишила его гражданства. Саакашвили присоединился к литовским политикам и активистам, которые устроили демонстрацию перед посольством России в Вильнюсе 8 августа по случаю годовщины пятидневной войны, в ходе которой российские войска вошли в Грузию в 2008 году.

Саакашвили отказался от предложения члена Европарламента от Литвы Петраса Австрициуса о предоставлении ему литовского гражданства. Он выразил благодарность литовскому депутату, но сказал, что оно ему не нужно. Экс-президент Грузии сказал, что путешествует по своему украинскому паспорту и что решение президента Украины Петра Порошенко лишить его гражданства, которое произошло в то время, когда он был в Соединенных Штатах, было незаконным.

Саакашвили заявил 7 августа в Польше, что он будет бороться в суде, чтобы восстановить украинское гражданство.

Реформатор, прозападный президент Грузии с 2004 по 2013 год, Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году после того, как он принял украинское гражданство, чтобы стать губернатором Одесской области. Он подал в отставку с поста губернатора Одессы в ноябре 2016 года, ссылаясь на официальное препятствование его антикоррупционным усилиям, обвинив Порошенко в нечестности и в том, что правительство в Киеве саботирует важные реформы.

Заместитель начальника пограничной службы Украины Василий Серватюк 8 августа заявил, что если Саакашвили попытается вернуться на Украину, его паспорт будет конфискован, и ему будет запрещено въезжать в страну.