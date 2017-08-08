Хакеры похитили сценарии к "Игре престолов"

Группа хакеров взломала сеть американского телеканала HBO, похитила полтора терабайта данных и требует выкуп порядка шести миллионов долларов в биткоинах в течение трех дней. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Злоумышленники получили доступ к информации о сериале "Игра престолов", переписке сотрудников телеканала, паролям, а также персональным данным некоторых актёров. Хакеры уже опубликовали в интернете сценарии к некоторым эпизодам сериала.

В руководстве HBO заявили, что сотрудничают с полицией и что следов масштабного взлома сети телеканала пока не обнаружено.

Взлом сети телеканала 8 августа является второй попыткой злоумышленников. Информацию о первой утечке данных хакеры опубликовали 31 июля. Тогда они опубликовали сценарий одной из не вышедших серий "Игры престолов". Показ седьмого сезона известного сериала стартовал в середине июля.

