Выпускники школ в Латвии будут сдавать экзамены на латышском

В Латвии выпускники школ 9-х и 12-х классов будут сдавать экзамены только на латышском языке. Изменения коснутся и школ национальных меньшинств, в том числе - русскоязычных. Исключение составляют экзамены по языковым предметам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства образования Латвии.

До настоящего времени учащиеся 9-го класса могли выбирать, на каком языке получать экзаменационные материалы и писать ответы. В 12-м классе экзаменационные материалы предоставлялись только на латышском, однако ответы можно было давать на национальном языке.

В Минобразования также считают, что полный переход к сдаче экзаменов на латышском языке позволит школьникам более эффективно обучаться в профессиональных учебных заведениях и интегрироваться на рынке труда.

В настоящее время в Латвии проживает около двух миллионов человек. Около 40 процентов населения считают русский своим родным языком. Единственным государственным языком республики является латышский. По информации министерства образования Латвии, с 2009 по 2016 год доля школьников, желающих сдавать экзамен на национальном языке, сократилась с 40 до 15 процентов.

