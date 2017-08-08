В Петербурге прошла акция "Отправить Путина в Гаагу"

Около полусотни активистов пришли на Невский проспект, чтобы напомнить горожанам о девятой годовщине со дня начала пятидневной войны с Грузией 8-го августа 2008-го года и об очередной годовщине начала боёв за Иловайск на востоке Украины 10 августа 2014.



Акция началась со сбора подписей под символическими "повестками" в Гаагский суд Путину и Медведеву как ответственным за военную агрессию против Грузии и Украины. Акцию организовал Антивоенный комитет при поддержке петербургского демократического движения "Солидарность", участвовали активисты "Открытой России", "Артподготовки", "Яблока", ПАРНАСа, сторонники Алексея Навального и других объединений, партий и движений.

По мнению активистки движения "Солидарность" Ольги Смирновой, широкая поддержка российской агрессии в обществе объясняется массированной ложью о том, что русским, живущим в Грузии и Украине, требовалась помощь. Ольга Смирнова считает, что выражение "гибридная война" только скрывает правду – на самом деле и в том, и в другом случае велась широкомасштабная война между государствами.

​Антивоенная акция тоже получилась "гибридной" – после "сбора подписей" активисты провели серию антивоенных одиночных пикетов. Главный вопрос участников был такой: куда ещё Путин принесёт "русский мир", если его не остановить? По словам организаторов акции, поскольку большинство российских политиков не включает в свою повестку антивоенную тему, то гражданским активистам приходится делать это самим. Акция закончилась тем, что ее участники отнесли оформленную в виде плаката "повестку" Путину и Медведеву в суд на 3 линию Васильевского острова, 12.