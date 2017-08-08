ФБК опубликовал видеокадры с недвижимостью Ротенбергов

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование "предпринимательской" деятельности братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также других членов их клана.

Согласно опубликованной информации, в кадры попала недвижимость на Рублевском шоссе, а также вилла в Италии. Аркадий и Борис Ротенберги считаются ленинградскими друзьями президента России Владимира Путина. Они вместе занимались в секции самбо у тренера Анатолия Рахлина.

Аркадий Ротенберг – миллиардер, он входит в рейтинг журнала Forbes с состоянием к 2012 году в один миллиард долларов. Борис вошел в рейтинг Forbes c 2010 года с состоянием 700 миллионов долларов США. Входит в рейтинг богатейших бизнесменов России – в 2015 году состояние Бориса Ротенберга оценивалось в полтора миллиарда долларов.

Сын Аркадия Ротенберга – Игорь – один из участников соглашения о платёжной системе "Платон", совладелец большого поместья в Италии. По словам авторов видеоролика, по площади это поместье в пять раз превышает территорию Ватикана.