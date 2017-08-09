"Словесная граната" Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о том, что США ответят "огнем и гневом" на северокорейские угрозы в адрес Соединенных Штатов. Заявление президента последовало после публикации в газете The Washington Post – в ее информации приводились выводы аналитиков американской военной разведки о том, что Пхеньяну удалось создать миниатюрную ядерную боеголовку, которая может быть использована в баллистических ракетах.

Небывало резкие слова президента вызвали многочисленные предположения, какой ответ может готовить Вашингтон. Однако, как говорят некоторые американские специалисты, ключ к нейтрализации северокорейской ядерной программы находится в Пекине.

Фраза президента Трампа, сказанная им в ответ на неожиданный вопрос репортера о Северной Корее, прозвучала сенсационно: "Для Северной Кореи было бы лучше воздержаться от будущих угроз в адрес Соединенных Штатов, ибо они будут встречены огнем и гневом, каких никогда не видел мир".

Дональд Трамп в прошлом заявлял о том, что он в роли президента не позволит Пхеньяну угрожать США ядерным оружием, но предупреждение о готовности ответить огнем, как пишет газета The New York Times, далеко выходит за рамки твердых, но выверенных заявлений, которых придерживались американские президенты. В словах президента авторам газеты слышится "леденящий душу язык, навевающий ужас обмена ядерными ударами".

Газета The Washington Post называет фразу Дональда Трампа "словесной гранатой". Некоторые американские законодатели и наблюдатели считают такие предупреждения президента контрпродуктивными. Влиятельный сенатор-демократ Дайан Файнстайн упрекнула президента в том, что он затрудняет решение проблемы своими "напыщенными" заявлениями. Республиканец Джон Маккейн посетовал на то, что такие слова президента могут "подтолкнуть нас к серьезной конфронтации".

Кое-кто из комментаторов предупреждает, что подобные реплики вносят нервозность и могут спровоцировать неожиданные действия Пхеньяна, который в ответ на жесткие слова президента Трампа пообещал превратить Гуам, где находится крупнейшая американская военная база в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в остров огня.

Но раздаются голоса и другие голоса. "Это более опасный момент, чем те, с которыми сталкивались предшественники Трампа, – считает Марк Дубовиц, глава вашингтонского Фонда защиты демократий. – Обычный дипломатический язык, исходивший из Вашингтона, не убедил Кима (лидер КНДР Ким Чен Ын – РС) и его режим в решимости Соединенных Штатов. Новый язык подчеркивает, что у самой мощной страны мира есть варианты ответных действий".

Некоторые наблюдатели говорят, что президент Трамп, действуя столь необычно, пытается убедить Пекин урезонить Ким Чен Ына, угрожая возможностью конфликта на границах Китая.

К каким действиям может прибегнуть Белый дом, никто из респектабельных аналитиков не берется предсказывать. Формально администрация Трампа держит на столе силовой вариант действий, хотя все признают, что заложником в такой ситуации может стать Южная Корея, столица которой находится в радиусе действия северокорейской артиллерии. Высшие представители администрации Трампа настаивают на том, что США все еще намерены добиваться нейтрализации северокорейской ядерной программы средствами дипломатии. В последнее время некоторые южнокорейские политики начали призывать Вашингтон разместить в Южной Корее тактическое ядерное оружие, находившееся там до 1991 года. Идет разговор и о размещении на территории страны американских противоракетных комплексов.

Собеседник Радио Свобода Анджело Кодевилла, почетный профессор Бостонского университета, в прошлом сотрудник сенатского комитета по разведке считает, что реальным оппонентом Соединенных Штатов в этом противостоянии является Китай:

Для нас представляет гораздо большую опасность незащищенность от китайского ракетного удара

– Северная Корея никогда не была независимым игроком. Корейская война не была инициирована Ким Ир Сеном, она началась по инициативе Китая и Советского Союза. Сегодня Северная Корея играет роль пешки в игре Китая с Японией, Южной Кореей и США с целью вытеснить США из Азиатско-тихоокеанского региона.Пхеньян в данном случае лишь инструмент в игре, которая гораздо больше его самого.

– Некоторые американские наблюдатели заговорили о том, что США и миру придется смириться с превращением Северной Кореи в ядерное государство и действовать, исходя из этого. Возможностей предотвратить такой поворот событий нет. Вы согласны с этим?

– Я принадлежу к тем, кто считает, что северокорейская проблема может быть разрешена путем создания надежной системы противостояния Китаю и Северной Корее. Для нас представляет гораздо большую опасность незащищенность от китайского ракетного удара, чем от северокорейского. Предупреждение президента Трампа не будет иметь веса, пока у нас и союзников не будет реальной возможности одержать верх в потенциальном конфликте в этом регионе. А сейчас для этого условий нет. Поэтому США сейчас не могут реально противостоять Китаю.

Президент упустил эту возможность и впоследствии даже попытался лишить значимости этот свой разговор

Я бы не относился серьезно к заявлению Дональда Трампа, потому что на его счету уже немало предупреждений, о которых он вскоре забывал. В самом начале президентства у него была возможность доказать Пекину серьезность своих намерений. Во время телефонного разговора с президентом Тайваня президент США мог предложить ему помощь в обеспечении надежной защиты Тайваня в случае китайской агрессии. Это бы был сигнал всему региону и Китаю о серьезности намерений Вашингтона в отношении поддержки своих союзников и своих интересов. Но президент упустил эту возможность и впоследствии даже попытался лишить значимости этот свой разговор с президентом Тайваня.

– Многие ожидают, что в результате последних событий США могут возобновить размещение в Южной Корее противоракетных комплексов THAAD, против чего резко возражают Китай и Россия. Это важный шаг?

Задача Китая в противостоянии вокруг Северной Кореи – добиться сохранения нынешней политики США, которая позволяет ему сохранить Пхеньян в качестве своей пешки

– Это отличная система, которая может обеспечить надежную защиту от ракетного удара, если она будет размещена в достаточных количествах и будет обладать возможностью собирать полную информацию о запусках ракет, чего комплексы, размещенные в Южной Корее, пока сделать не могут. Пекин, как и Москва сильно встревожен тем, что радары, обслуживающие эту систему, будут способны наблюдать за запусками ракет в радиусе нескольких сотен километров на территории Китая и России, что дает США небольшое преимущество в раннем выявлении ракетных атак, нацеленных на Соединенные Штаты.

Иными словами, задача Китая в противостоянии вокруг Северной Кореи, добиться сохранения нынешней политики США, которая позволяет ему сохранить Пхеньян в качестве своей пешки и оставляет США незащищенными от ракетной атаки со стороны Северной Кореи или Китая, – говорит почетный профессор Бостонского университета, в прошлом сотрудник сенатского комитета по разведке Анджело Кодевилла.