В пригороде Парижа автомобиль наехал на группу военных и скрылся. По данным агентства Reutres, шесть человек пострадали, двое из них серьезно ранены​. Погибших нет. Полиция проводит спецоперацию, ведется розыск злоумышленника.

Мэр города Леваллуа-Перре, где произошло нападение, назвал атаку спланированной. По словам очевидцев, автомобиль стоял у казармы и дожидался выхода военных.

За последние два с половиной года во Франции произошла серия терактов, погибли в общей сложности более 200 человек. В стране повышены меры безопасности. Нередко нападавших сложно отследить заранее, поскольку они действуют в одиночку.

В июле парламент Франции продлил режим чрезвычайного положения на полгода. Чрезвычайную ситуацию ввели после серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Французские власти намереваются отменить режим ЧС после расширения полномочий полиции и спецслужб.