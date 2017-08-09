В пригороде Парижа автомобиль наехал на группу военных и скрылся. По данным агентства Reutres, шесть человек пострадали, двое из них серьезно ранены. Погибших нет. Полиция проводит спецоперацию, ведется розыск злоумышленника.
Мэр города Леваллуа-Перре, где произошло нападение, назвал атаку спланированной. По словам очевидцев, автомобиль стоял у казармы и дожидался выхода военных.
За последние два с половиной года во Франции произошла серия терактов, погибли в общей сложности более 200 человек. В стране повышены меры безопасности. Нередко нападавших сложно отследить заранее, поскольку они действуют в одиночку.
В июле парламент Франции продлил режим чрезвычайного положения на полгода. Чрезвычайную ситуацию ввели после серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Французские власти намереваются отменить режим ЧС после расширения полномочий полиции и спецслужб.
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