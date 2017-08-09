Пробег с частицами пледа

В 2017 году ДОСААФ отмечает 90-летие со дня своего основания. В честь юбилея организация затеяла масштабное мероприятие: с 5 июля по 22 августа проходит "комплексный международный комбинированный пробег" под названием "С востока на запад". В новости о пробеге на сайте ДОСААФ советский газетный стиль причудливо переплетается с нынешними российскими реалиями:

Стартовав в столице Приморского края – Владивостоке, 5 июля 2017 г., в течение 45 календарных дней, свыше 11 000 километров дорог нашей необъятной страны преодолеют автомобили ДОСААФ, мотоколонна «Русских мотоциклистов», велоспортсмены и отряды войсковых казачьих обществ. К ним присоединятся автолюбителя из Беларуси и Казахстана. Разделившись в городе-герое Волгограде на две части, колонны пробега продолжат путь до Севастополя и Минска.

Но еще более сильный когнитивный диссонанс вызвала другая новость, связанная с пробегом: 8 августа выяснилось, что его символом станут частицы пледа цесаревича Алексея. Многие не сразу поверили, что новость настоящая, но ссылка на сайт Министерства обороны убедила даже самых прожженных скептиков.​

Aleksandr Ermakov

Ну вот, родное Министерство Обороны сходит с ума в прямом эфире на своем же сайте

Igor Myagkov

Читайте, наслаждайтесь, там такой дивный коктейль из микрофорного протоиерея, председателя ДОСААФ, верховного атамана казаков-воинов, августейших сестер и статс-секретаря!

Хотя на фото, могу поспорить на что угодно, все бывшие члены КПСС.

А завершится сие богоугодное мероприятие, естественно, возле историко-культурного комплекса "Линия Сталина".

Аминь.

Pavel Kozlov

Российская Федерация должна быть номинирована на Нобелевскую премию по литературе цельнокупно.

Подробности, которые приводит Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, действительно поражают воображение.

Представитель Русской Православной Церкви в Австралии, митрофорный протоиерей Михаил Протопопов передал статс-секретарю - заместителю председателя ДОСААФ России Николаю Стаськову частицы пледа святого мученика цесаревича Алексия. В торжественной церемония передачи реликвий принял участие первый заместитель Верховного Атамана «Союза казаков-воинов России и зарубежья», казачий генерал Павел Платов.



Плед, которым прикрывался во время приступов гемофилии святой мученик цесаревич Алексий, был связан его августейшими сестрами. Хранила его как святыню великая княгиня Ксения Александровна. Перед смертью она отдала его своему духовнику протоиерею Николаю Успенскому. Позже этот плед перешёл к протоиерею Михаилу Протопопову.​

Олег Сакович

Мощи св. Пледа.

Константин Толстоногов

Скажите честно, вы вот выбрасываете старые вещи?

А напрасно, напрасно, потомкам они смогут однажды пригодиться совершенно неожиданным образом.

Илья Вайцман

Это тот самый случай, про который говорят «медицина бессильна». Страшно подумать, какая иррациональная каша в тех головах. И невозможно предсказать, на какой адище они готовы при первом же удобном случае.

Константин Долгов

Ну вот. А вы смеялись над украинской баржей с арбузами. Частицы пледа - из той же серии, даже круче. Это лишний раз доказывает, что "никогда мы не станем братьями", потому что мы - сёстры.

Денис Селезнёв

Министерство обороны РФ сообщает : "Частицы пледа цесаревича Алексия станут символом пробега ДОСААФ «С востока на запад России»

Не поверил бы, если бы эта дичь не была реально на сайте Минобороны. Даже не знаю что сказать, это просто косплей средневековья какой-то. Украина с арбузной баржей подотстала, теперь ход в деградаче за небратьями.

Ничего вот победят коммунисты, будут бегать с частичкой трубки сталина или застежкой от сандалей Ленина.

Alex Mark

И конечно, австрийский штык, которым добивали цесаревича—так и просится в этот пробег. Тоже ведь "священный символ" сегодняшней власти...

Впрочем, если покопаться в истории ДОСААФ, можно найти и другие примеры неочевидного соседства.

Grigory Nekhoroshev

В начале 60-х в ДОСААФ был "Отдел работы по выявлению неопознанных летающих объектов". Он всего полтора года, правда, просуществовал. Но не потому, о чем вы подумали: руководитель просто пил много водки, увы-увы. А если бы нет- то существовал бы, думаю, ещё много лет.

Но сам факт! Я обалдел немного! Видел документы. (Это для книжки, которую пишу сейчас))))

P.S Эх, вот найти бы парочку сотрудников этого отдела, поговорить) Но, думаю, невозможно, в ДОСААФ работали отставные офицеры, пожилые люди.