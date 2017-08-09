Глава МИД Украины раскритиковал немецкого политика из-за слов о Крыме

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подверг критике заявление немецкого политика о том, что Германия должeн признать аннексию Крыма и пересмотреть санкции против России. По словам главы украинского МИД, ограничительные меры необходимо не только сохранить, но и усилить. В интервью изданию Bild Климкин отметил, что такие высказывания западных политиков оправдывают нарушения прав человека.

5 августа глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил о необходимости налаживать отношения с Россией. По его словам, "признание Крыма российским нужно рассматривать как временное решение на неопределенный срок". Политик предложил заморозить конфликт вокруг аннексированного полуострова и работать с Москвой по другим направлениям. Линднер также подчеркнул, что санкции против Кремля можно постепенно снимать, если в урегулировании конфликта в Донбассе будут "промежуточные успехи".

В правительстве ФРГ в ответ на слова политика заявили, что позиция Берлина по Крыму остаётся неизменной. Власти Германии подчеркнули, что вопрос Крыма можно обсуждать только после того, как Россия выполнит условия Минских договорённостей.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после референдума, организованного прокремлёвскими властями. Большинство стран мира и ООН считают присоединение незаконным. В марте 2017 года международная правозащитная организация Amnesty International сообщила о "резком ухудшении ситуации с правами человека" на полуострове.