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В Татарстане четырех полицейских обвиняют в гибели задержанного

Пытки в полиции, иллюстративное фото

В Татарстане четверых сотрудников полиции обвиняют в применении пыток и гибели задержанного в феврале 2012 года. Постановление о привлечении полицейских к ответственности было вынесено после того, как Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу брата погибшего.

Правозащитная организация "Зона права" сообщила интернет-изданию "Медиазона", что сотрудников правоохранительных органов обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

1 февраля 2012 года в казанский отдел полиции "Юдино" был доставлен 45-летний Павел Дроздов, заместитель директора Казанского железнодорожного техникума. Полицейские надели на него наручники и связали в позе "ласточка". Задержанный скончался в тот же день.

В полиции объясняли применение силы агрессивным поведением Дроздова. Следствие несколько раз отказывалось возбуждать уголовное дело.

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