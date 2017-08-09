В Татарстане четырех полицейских обвиняют в гибели задержанного

В Татарстане четверых сотрудников полиции обвиняют в применении пыток и гибели задержанного в феврале 2012 года. Постановление о привлечении полицейских к ответственности было вынесено после того, как Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу брата погибшего.

Правозащитная организация "Зона права" сообщила интернет-изданию "Медиазона", что сотрудников правоохранительных органов обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

1 февраля 2012 года в казанский отдел полиции "Юдино" был доставлен 45-летний Павел Дроздов, заместитель директора Казанского железнодорожного техникума. Полицейские надели на него наручники и связали в позе "ласточка". Задержанный скончался в тот же день.

В полиции объясняли применение силы агрессивным поведением Дроздова. Следствие несколько раз отказывалось возбуждать уголовное дело.