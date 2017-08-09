Тиллерсон: Трамп дал четко понять, что США жестко ответят на угрозы КНДР

Президент Дональд Трамп дал четко понять, что Соединенные Штаты готовы жестко ответить на любые угрозы со стороны Северной Кореи, если Пхеньян не понимает языка дипломатии.

Так американский госсекретарь Рекс Тиллерсон прокомментировал слова Трампа о возможном ответе "огнем и гневом".

Тиллерсон прибыл в среду на американскую военную базу на острове Гуам (на западе Тихого океана), по которой КНДР угрожает нанести ракетный удар.

В минувшую субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на ее испытания межконтинентальных баллистических ракет.