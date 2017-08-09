Правозащитники пожаловались в ЕСПЧ на преследование активиста Балуха

Украинские правозащитники подали в Европейский суд по правам человека две жалобы по поводу преследования осужденного в аннексированном Крыму активиста Владимира Балуха. По словам юриста Украинского Хельсинкского союза по правам человека Дарьи Свиридовой, подконтрольное России следствие сфальсифицировало доказательства.

Правозащитники утверждают, что в преследовании Владимира Балуха в Крыму принимали участие около 20 человек. Среди них – высокопоставленные представители ФСБ и прокуратуры аннексированного полуострова.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд аннексированного Крыма 4 августа приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Активиста признали виновным в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Сторона обвинения требовала назначить ему более пяти лет колонии.

Владимир Балух был арестован в декабре минувшего года. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски дома у него и его матери. Следствие утверждает, что там нашли тротиловые шашки и патроны. Сам Владимир Балух на одном и заседаний рассказал, что ему ранее угрожали подкинуть оружие.