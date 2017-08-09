Посадки Путина. Эфир в 21:05

Реальная история. Известный режиссер (Иван Иваныч) зашел после съемок в ресторан. Провинция. Время позднее. Клиенты разошлись. Последний гость – сам мэтр кино. Официант принес еду и напитки, собрался удалиться, но кинодеятель великодушно пригласил простого смертного за стол.
- Посиди. Скучно одному. Как звать тебя?
- Володя, - удивленный парень сел напротив.
- Выпьешь со мной?
- Отчего же не выпить, Иван Иванович! – неожиданно осмелел официант.
Режиссер разлил водку, оба махнули по сто грамм. Через паузу, прожевывая кусок мясо, творец спросил: - Воруешь?
- Ворую, Иван Иванович! - честно признался Володя, закидывая кусочек колбаски в рот.
Минуту помолчали.
- А че так?
- Тут важен принцип, Иван Иванович.
- Что за принцип?
- Главное, чтобы глаза были не больше чем рот, - поднял указательный палец вверх Володя.
Режиссер расхохотался.
Сегодня в России арестовано немалое количество чиновников класса VIP. Сидят они преимущественно в СИЗО № 2 "Лефортово". Среди них экс-губернаторы, чьи имена на слуху: Никита Белых (Кировская область), Александр Соловьев (Республика Удмуртия), Леонид Маркелов (Республика Марий Эл), Вячеслав Гайзер (Республика Коми), Николай Денин (Брянская область).
Гости: политолог Николай Петров, публицист Ева Меркачева, правозащитник Иван Мельников, издатель Леонид Зильберг.
Ведущий – Мумин Шакиров
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