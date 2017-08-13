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Археология

Письма на коже. Эфир в 20:05

О чем говорят татуировки? Эту тему обсуждают культуролог Оксана Мороз и социолог Екатерина Воробьева

Татуировка из знаков для посвященных, из зоны субкультур (армия, тюрьма, рокеры, панки) вышла на улицы, стала всеобщей модой. О чем говорят тату, и как люди используют свое тело для написания посланий городу и миру? Гости программы - культуролог, доцент МВШСЭН Оксана Мороз и аспирантка Института Социологии РАН Екатерина Воробьева. Эфир в 20:05.


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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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