Письма на коже. Эфир в 20:05

Татуировка из знаков для посвященных, из зоны субкультур (армия, тюрьма, рокеры, панки) вышла на улицы, стала всеобщей модой. О чем говорят тату, и как люди используют свое тело для написания посланий городу и миру? Гости программы - культуролог, доцент МВШСЭН Оксана Мороз и аспирантка Института Социологии РАН Екатерина Воробьева. Эфир в 20:05.





