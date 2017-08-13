Письма на коже. Эфир в 20:05

О чем говорят татуировки? Эту тему обсуждают культуролог Оксана Мороз и социолог Екатерина Воробьева
Татуировка из знаков для посвященных, из зоны субкультур (армия, тюрьма, рокеры, панки) вышла на улицы, стала всеобщей модой. О чем говорят тату, и как люди используют свое тело для написания посланий городу и миру? Гости программы - культуролог, доцент МВШСЭН Оксана Мороз и аспирантка Института Социологии РАН Екатерина Воробьева. Эфир в 20:05.
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