Организаторов Дней памяти на Соловках проверила полиция

Дни памяти советского террора прошли в Карелии в 20-й раз, а в Архангельской области – в 29-й. Как обычно, организатор мероприятия – петербургский "Мемориал" послал приглашение на памятный митинг 7 августа в аллее памяти у Соловецкого камня местным чиновникам и директору Соловецого музея-заповедника Владимиру Шутову.

По словам одной из участниц Дней памяти Александры Крыленковой, на следующий день вместо ответа участковый полицейский по просьбе администрации поселка Соловецкий стал выяснить, не является ли акция памяти несогласованным митингом. Опрос продлился до полуночи, участкового интересовало, знают ли организаторы Дней памяти, что такое митинг, являлась ли акция памяти митингом, сколько человек принимало в нем участие, были ли там политические лозунги. Все же административного нарушения в действиях правозащитников не нашли.

За два до инцидента памятная акция прошла на месте массового расстрела и захоронения заключенных в урочище Сандармох. По словам участников, местные чиновники заявили, что это не митинг, а траурная церемония, и на этом основании попытались запретить произносить речи. В конце концов все-таки траурный митинг смогли провести.

Организаторы Дней памяти подчеркивают, что мероприятие впервые прошло без одного из основных участников – Юрия Дмитриева, который 20 лет назад нашел урочище Сандармох и другие места массовых захоронений, издавал книги памяти жертв политических репрессий. Теперь он ожидает суда по обвинению, которое и все его коллеги, и правозащитники считают сфабрикованным и нелепым. Со столь настороженным отношением к Дням памяти их организаторы за эти годы столкнулись впервые.