На AirBnb сдается дом, где в детстве жил Дональд Трамп

Дом, где президент США Дональд Трамп жил до четырех лет, сдается на AirBnb за 725 долларов за ночь.

Двухэтажный дом в псевдотюдоровском стиле находится в районе Куинс в Нью-Йорке. В пяти спальнях могут разместиться до 20 человек.

Его за 2 миллиона долларов купил в прошлом году девелопер Майкл Дэвис. По его словам, он решил сделать дом доступным всем людям и начал сдавать через AirBnb. Первые гости прибудут в конце недели.

Дэвис говорит, что в доме ничего не изменилось с 1940-х годов – осталась та же кухня, та же роскошная обстановка.









