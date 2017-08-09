Пентагон предостерег КНДР от шагов, которые "приведут к концу режима"

Министр обороны США Джим Мэттис в четверг заявил, что Северная Корея должна прекратить любые действия, которые могли бы "привести к концу режима" и прекратить своё стремление к ядерному оружию.

"КНДР должна сделать выбор в пользу окончания самоизоляции и прекратить своё стремление к обладанию ядерным оружием", - заявил глава Пентагона. "КНДР должна прекратить любые действия, которые привели бы к концу своего режима и уничтожению своего народа", - сказал Мэттис.

Мэттис добавил, что в то время как Государственный департамент предпринимает дипломатические усилия, Соединенные Штаты и их союзники имеют самые "точные, натренированные и надежные оборонительные и наступательные возможности на Земле".

Несмотря на заявления Мэттиса представители США считают, что на настоящий момент дополнительные резервы не были перемещены в регион и оценка угрозы не изменилась. Соединенные Штаты имеют 28 тысяч 500 человек личного состава в Южной Корее для защиты от северокорейской угрозы. В Японии находится около 54 тысяч американских военных и десятки тысяч американцев работают в обеих странах.