"Репортёры без границ": нужно освободить двух журналистов в ЛНР и на Украине

Международная организация "Репортёры без границ" призвала немедленно освободить двух журналистов в Донбассе.

Василий Муравиций, работавший на российские СМИ, был задержан 3 августа в Житомире украинскими властями. Его обвиняют в государственной измене, ставящей под угрозу территориальную целостность Украины, разжигании ненависти и поддержке террористических организаций.

Как говорится в пресс-релизе правозащитников, украинское следствие располагает данными о том, что он был связан с российской медиакорпорацией "Россия сегодня". Ему грозит 15 лет тюрьмы. "Мы знаем о разрушительном воздействии пропаганды на трагические события на Украине, однако за сам факт работы на какое-то СМИ, или выражение взглядов, которые не приветствуются, нельзя преследовать в уголовном порядке", - заявил Йоханн Бир, глава отделения стран Восточной Европы и Центральной Азии. На основании представленных данных, содержание Муравицкого под стражей, с точки зрения международного права, не является ни необходимой, ни пропорциональной мерой, считают "Репортёры без границ".

Правозащитники призвали немедленно освободить и блогера Эдуарда Неделяева, помещённого властями самопровозглашённой "Луганской народной республики" в тюрьму на 14 лет. Его обвинили в клевете, возбуждении ненависти к России и "нанесении ущерба национальной безопасности путём передачи информации иностранным агентам".