Самолет ВКС России пролетел над Белым домом и Пентагоном

Самолет Ту-154 ВКС России в среду выполнил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолием, Пентагоном, штаб-квартирой ЦРУ, а также базой ВВС США "Эндрюс" в штате Мэриленд. Об этом сообщает CNN.

Полет в зоне, которая считается самой закрытой в Соединенных Штатах, проводился в рамках соглашения "об открытом небе" и был согласован с американской стороной. По данным CNN, российский самолет должен совершить и второй полет, маршрут которого будет проходить в том числе и над местечком Бедминстер в штате Нью-Джерси, где проводит свой отпуск Дональд Трамп, а также над горами Катоктин, где находится убежище президента США на случай военного конфликта.

Договор по "открытому небу" был подписан в 1992 году. В нем участвуют 34 государства. Наблюдательные полеты совершаются над Россией, США, Канадой и странами Европы.