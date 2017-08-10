Удальцов: мне "не в чем каяться" в связи с событиями на Болотной

Российский оппозиционер, бывший лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов заявил, что ему "не в чем каяться" в связи с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Москве - первой после освобождения из колонии. Удальцов отбыл 4 с половиной года лишения свободы, на которые был осужден по так называемому "Болотному делу".

Оппозиционер вновь обвинил власти в фабрикации этого дела, по которому были осуждены более 30 человек , однако отметил, что у него "есть вопросы" и к некоторым бывшим коллегам по оппозиции, в том числе Алексею Навальному. Удальцов не исключает, что некоторые оппозиционеры могли выступить в событиях на Болотной в роли провокаторов.

Говоря о выборах президента 2018-го года, Удальцов подчеркнул, что Навальный "не его кандидат". Он призвал выдвинуть единого кандидата от левых сил, но подчеркнул, что это должно быть "новое лицо", а не лидеры парламентских партий.

Удальцов заявил, что намерен возродить "Левый фронт", и призвал к созданию в российской политике "третьей силы", которая противостояла бы властям, но при этом сохраняла дистанцию от либеральной оппозиции, которую он назвал "прозападной". Он назвал "героями" сепаратистов Донбасса и вновь подчеркнул, что расходится по вопросу об Украине со многими оппозиционерами. При этом Удальцов заявил, что готов взаимодействовать с ними по вопросам "защиты прав граждан".