Турецкие власти арестуют 35 человек за связи с Гюленом

В Турции выдали ордер на арест 35 человек, в том числе 9 журналистов. Их подозревают в связях с Фетхуллахом Гюленом. Власти страны обвиняют оппозиционного религиозного деятеля, живущего в США, в подготовке госпереворота в прошлом году.

Среди подозреваемых – редактор оппозиционной газеты "Биргюн". Его обвиняют в участии в "вооруженной террористической группе", сообщает государственное информационное агенство. Полиция проводит обыски в домах подозреваемых. По версии следствия, все они общались в мессенджере ByLock. Турецкие власти считают, что приложение использовалось для связи с заговорщиками.

В мае в Турции были арестованы сотрудники другого популярного оппозиционного издания, у его владельца прошли обыски. После неудачной попытки госпереворота в стране закрыли более 160 СМИ. Из-за подозрений в связях с Гюленом были отстранены от работы свыше 150 тысяч человек, почти 50 тысяч арестованы.