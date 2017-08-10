Собчаку - 80

Возможно, в каком-ниюудь будущем "Кратком курсе" появится и такая интерпретация событий, хотя на самом деле все было немного не так:

Именно Владимир Путин был подчиненным Анатолия Собчака, которому сегодня исполнилось бы 80 лет - одного из самых популярных политиков СССР и России конца 1980-х-начала 90-х годов.

По ссылке интересная фотогалерея. Чаще всего о Собчаке вспоминают как о первом демократически избранном градоначальнике Санкт-Петербурга:

В августе 1991-го Собчак решительно поддержал Бориса Ельцина против ГКЧП.

Впоследствии пути Собчака с Ельциным разошлись. В 1996-м году он проиграл губернаторские выборы, что стало болезненным ударом и для Путина. Вскоре тот перебрался в Москву, а Собчак был вынужден покинуть страну из-за уголовного преследования. Спустя пару лет он вернулся и через несколько месяцев, в начала 2000-го года, умер.

Сергей Степанов

10 августа 1937 года родился Анатолий Собчак. Когда он умер, Владимир Путин сказал: "Я сегодня возглавляю государство, и поэтому не могу позволить себе высказываться резко, но я скажу вам свое мнение в обобщенном виде. Я считаю, что это не просто смерть, я считаю, что это - гибель. И это, конечно, результат травли.

Besik Pipiya

Анатолий Собчак приходил в гости домой к моей сестре Марине в Санкт-Петербурге. Приезжал он с супругой Людмилой Нарусовой. Меня позвали быть тамадой. Пили петербургскую водку. Я обратил внимание гостя, что, между прочим, петербургская водка разливается в Ленинградской области. Регионом руководил нелюбимый Собчаком губернатор Александр Беляков. «Ну, наливайте, – произнес Анатолий Собчак, – будем пополнять казну Белякова. Однажды я предложил ему перенести столицу Ленинградской области из Санкт-Петербурга во Всеволожск».

Анатолий Собчак приходил к нам сразу после поражения на губернаторских выборах в 1996 году. Он сказал, что на следующий же день после проигрыша число друзей у него уменьшилось на 90 процентов. «Почему-то я считал, что друзья у меня пожизненно, а оказалось, что они не мои друзья, а друзья градоначальника», – заметил экс-мэр.

Собчак пересказал один из эпизодов Эсхила, где описывается, как некий вельможа вырастил у себя в доме львенка, чтобы потом наслаждаться его преданностью и ласками. Сначала он получил то, что хотел, – преданного ему великолепного льва, но вскоре животный инстинкт взял свое – и лев уничтожил вельможу и его близких.

«Так, по воле провидения наши добрые помыслы обращаются в орудие мщения, – заметил за пиршеством Анатолий Собчак. – И полбеды, коли ты вырастил льва, а если шакала, который в стае с такими же, как он, набрасывается на своего благодетеля трусливо, со спины? К трагедии в этом случае примешивается еще и унижение». Это он говорил про нового губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева, который работал у него заместителем в Смольном и отобрал главное кресло города.

"Человек, которого не хватает Петербургу" - назвает Собчака "Парламентская газета".

- Я счастливый челов­ек, потому что работ­ала с ним, — улыбнул­ась председатель пет­ербургского Союза жу­рналистов, бывшая пр­есс-секретарь Собчака Людмила Фомичёва. — Это были самые инт­ересные годы моей жи­зни. Собчак многое сделал. Хотя сейчас многое уже воспринима­ется не как его засл­уга, а как само собой разумеющееся. Годы уносят его романтич­ную фигуру, его убеж­дения, его чувство жизни. Но это ведь он сделал так, что люди стали чувствовать себя свободными. И тот генетический страх перед Москвой, кот­орый был у ленинград­цев, мы смогли преод­олеть. Город с облас­тной судьбой преврат­ился в столичный — и в этом большая засл­уга Анатолия Алексан­дровича. Появилось понятие культурной ст­олицы, Петербург стал развиваться как ме­ждународный, туристи­ческий, банковский центр​.

Не все, впрочем, вспоминают о Собчаке с теплотой. Борис Вишневский называет мифом распространенное (процитированное выше) мнение о том, что именно Собчак был инициатором возвращения городу имени Санкт-Петербург.

К счастью, еще живы те, кто помнит, как все было на самом деле.



Кто помнит, что впервые предложение о переименования Ленинграда в Санкт-Петербург появилось осенью 1990 года на второй сессии Ленсовета, и выдвинули это предложение депутаты, а вовсе не Собчак.



Кто помнит, что председатель Ленсовета Анатолий Собчак выступал против возвращения городу его исторического названия — сперва говоря, что это оскорбление памяти блокадников, а потом — что это очень дорого, потому что надо менять штампы, вывески, печати и все прочее.



Кто помнит, что в апреле 1991 года, когда на сессии Ленсовета принималось решение о проведении 12 июня опроса жителей города о возвращении ему исторического названия, Собчак был против того, чтобы этот пункт даже включали в повестку дня.



Кто помнит, что в предвыборной программе Собчака, когда он баллотировался на пост мэра города, не было ни слова о переименовании города (как не устает твердить Людмила Нарусова — якобы, дела всей его жизни), и лишь в последние дни перед 12 июня он начал публично поддерживать эту идею.

Историческое имя Санкт-Петербургу вернули его жители — 53% которых 12 июня 1991 года проголосовали «за». И депутаты Ленсовета, которые не жалели сил для того, чтобы провести этот опрос, и агитировали жителей за переименование.

Анатолий Собчак к этому в лучшем случае непричастен.



Мифы о нем не сохранялись бы так долго — если бы не были важнейшей составной частью мифа о Путине, который обязан ему началом своего политического восхождения, и чрезвычайно дорожит табличкой «ученик Собчака». И вчера интересовался у губернатора Петербурга Георгия Полтавченко — готов ли город к юбилею его учителя?

А вот мнение Эдуарда Лимонова:

Собчак был посредственным демагогом, популистом и юзером своего времени. Он остается сегодня актуальным благодаря тем людям, которые до сих пор на авансцене политики. Фамилии я уже называл. Основной из них, конечно, Путин.

Близость Путина к Собчаку приводит и к курьезам, например, к таким:

Православные активисты отмечают, что верующие давно считают политика праведником и святым. «Его могилу „посетил“ Николай Угодник. Именно Собчак вернул городу Святого Петра родовое имя, передал Лавру и Казанский собор РПЦ», —заявили они.

Еще одним благодеянием Анатолия Собчака активисты считают наставничество Владимиру Путину, который «17 лет ведёт страну к величию и процветанию». - сообщает Znak.com. Впрочем, так называемый "Национальный комитет +60" - организация специфическая. Прославилась она главным образом своими предложениями канонизировать... самого Путина. Вот, например, новость "Росбалта" двухлетней давности:

Ранее "Национальный комитет" уже обращался по этому поводу к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Теперь активисты отправили ему еще одно письмо с предложением ускорить причисление Путина к лику святых.

"И, наконец-то, ввести в процесс богослужения официальную молитву «О Путине»! Последние данные ВЦИОМ четко указывают, что для 90% населения страны президент РФ является опорой и надеждой в земной жизни, а почти 100% православного люда ежедневно молятся о его здоровье и желают видеть его пожизненным руководителем великой России! Не секрет, что титанические силы на благо Родины он получает от бога", - говорят активисты.

Очевидно, отчаявшись добиться канонизации Путина, они решили начать с Собчака - вероятно, по принципу "Ученик не выше учителя своего". Впрочем, многие в Петербурге вспоминают первого мэра города вполне искренне, без клоунады. Сообщает тот же "Росбалт":

На торжественной церемонии у памятника первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку на Васильевском острове выступил актер Олег Басилашвили.

«Главное качество Собчака — бесстрашие и смелость. Слушая Собчака, мы понимали, что, оказывается, не надо бояться. Если тебя что-то волнует, не шепчи об этом на кухне, а говори об этом открыто, и, может быть, этим ты принесешь счастье своей стране», — сказал Басилашвили.

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