У берегов Йемена погибли предположительно более 50 беженцев

У побережья Йемена 5 беженцев утонули, 50 числятся пропавшими без вести. Есть опасение, что все они погибли.

Уже не в первый раз контрабандисты заставили 180 пассажиров лодки прыгнуть за борт.

Как сообщает Международная организация по миграции - МОМ (ООН), беженцыиз Эфиопии и Сомали пытаются добраться до юга Йемена, откуда по Средиземному морю контрабандисты обещают за деньги доставить их до берегов Европы.

Как рассказала агентству Reuters сотрудница МОМ Оливия Хидон, все беженцы крайне истощены из-за недоедания, у многих просто нет сил доплыть до берега. По её данным, это - уже не первый подобный случай: поскольку в Йемене продолжается гражданская война, то при появлении на берегу вооружённых групп повстанцев-хутси - контрабандисты заставляют пассажиров лодок прыгать за борт, а сами возвращаются за новой партией.

По данным МОМ, только в этом году из стран Африканского Рога до побережья Йемена пытались добраться 55 тысяч человек.