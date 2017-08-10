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Удальцов разберется с Навальным. Эфир в 19:05

Навальный и Удальцов рука об руку в феврале 2012

Станислав Белковский анализирует заявления лидера "Левого фронта"

Политолог Станислав Белковский о первой пресс-конференции Сергея Удальцова, его обещании сформировать третью силу", разобраться с Алексеем Навальным и пр. Ведущая Елена Рыковцева

Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12

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