"Один сказал – все, другой – шанс есть"

Поиски восьми шахтеров, заблокированных из-за прорыва воды в шахте "Мир" в Якутии, продолжаются шестые сутки. Родственники считают, что руководство компании-владельца скрывает от них правду о результатах поисковых работ. Кроме того, по их мнению, трагедию можно было предотвратить: накануне шахтеры дважды сообщали руководству о прорывах воды.

Алина, дочь шахтера Валентина Мисника, так описывает недавний опыт общения с горнопроходчиками, которые обследовали выходы вентиляционных шахт и штолен, чтобы получить информацию о местоположении и состоянии блокированных людей:

"Скалолазы спускались в шахты, простучали трубы, сделали свою работу и поднялись. Мы хотели пообщаться с ними лично, чтобы узнать, что там внутри происходит. Обычно такие встречи проводят на руднике, а вчера они приехали к нам в гостиницу. Были два спасателя и депутат Кузнецов Андрей Владимирович. Скалолазы говорят: "Работа наша на этом прекращена, мы больше не будем проводить поиски". Потом Андрей Владимирович сказал нам, что вообще все работы остановлены, надежды нет, все – хороните родственников. Не точно так сказал, но по смыслу он это имел в виду. У женщин, естественно, началась истерика. Потом мы вышли на улицу и встретили там сотрудников МЧС, которые вернулись с последнего совещания. К нам подошел Аксенов (заместитель министра России по чрезвычайным ситуациям. – Прим.), спросил, что происходит, почему женщины плачут. Мы ему объяснили. А он говорит: "Кто вам такое сказал? Работы не остановлены, они будут продолжаться до последнего. Шанс очень-очень маленький, но он есть". Получается, что они даже между собой не могут договориться, что сказать родственникам! Один нам сказал – все, а другой говорит – шанс есть. У нас много предположений, что нам врут, что не все говорят. Скалолазы же нам лично сказали, что они туда спустились, стучали по каждой скважине, но ответа не последовало. Хотя может быть много причин, почему люди не ответили. Они сутки там сидят, нет еды. Вода, возможно, есть, но ее мало, они обессилены, могли просто спать. Непонятно, есть ли у них свет. В касках ведь фонари на аккумуляторах. Они просто могли спать и не услышать. К тому же скважина, по которой они должны были тоже постучать в ответ, находится очень высоко. До нее нужно еще дотянуться. Скалолазы сказали, что многие скважины были забиты илом. Если ила там как минимум метр, то стук глушится и шахтеры его не услышат".

По словам родственников, накануне аварии рабочие предупреждали руководство о растущем количестве воды. Но их все равно заставляли спускаться в шахты и продолжать работу. Алексей, брат шахтера Дмитрия Марьина:

"Эту трагедию должны были предотвратить. Уже было два прорыва воды – 24 и 29 июля. Просто они были не столь масштабные. Но это должно было заставить руководство задуматься о безопасности. Почему не остановили работы? Почему не убрали людей оттуда? Ясно почему – им деньги нужны. Шахтеров заставляли работать, потому что у них сроки поджимали. Люди работали по двенадцать часов в сутки. Это очень большие нарушения. В шахтах должны работать в три смены по восемь часов максимум".

Компания – владелец шахты "Алроса" прокомментировала ситуацию с предыдущими прорывами:

"24 июля на подземном руднике "Мир" произошло перераспределение воды и рассолов между горизонтами, общий объем поступающей в шахту воды тогда не увеличивался, что подтверждено соответствующим отчетом. Такие перераспределения происходят на руднике "Мир", учитывая его гидрологические особенности, периодически. Была произведена закладка промоин, пробурены дополнительные скважины для перетекания воды по трубопроводам в главный водосборник и установлены дополнительные насосы, в результате в течение 3 дней ситуация стабилизировалась. 26 июля водораспределение в шахте нормализовалось. 29 июля в руднике произошло обрушение руды, в результате которого под завалом оказался водитель самосвала. Все показатели учета воды в шахте в этот момент были в норме. С перераспределением воды или аварией 4 августа этот случай не связан".

Алексей Марьин говорит, что люди в Мирном обсуждают протечки воды как предпосылки аварии – но только "между собой, а не для СМИ. Им же в Мирном еще жить и работать. Возможно, их вынуждают молчать". Пообщаться со спасенными шахтерами, которые были в смене во время аварии, также не удается. Марьин уверяет:

"Здесь ни один шахтер не будет разговаривать. Все, что они видели, – закрытая информация. Люди боятся ее раскрывать, чтобы не потерять потом работу. Они даже нам ничего не говорят, хотя мы родственники и здесь находимся. Огласка пошла только потому, что мы не местные (часть блокированных шахтеров приехала в Мирный на заработки из других городов. – Прим.), нам здесь нечего терять. А если бы трагедия случилась только среди своих, никто бы ничего и не узнал. Информация с рудника никуда не уходит".

По сообщению МЧС, за прошлую ночь спасатели прошли пятнадцать метров вглубь шахт. Но расстояние до блокированных людей составляет, по разным оценкам, от 200 до 400 метров. "15 метров – это очень мало. Если они такими темпами будут двигаться, то нет никакой надежды, что они успеют добраться до шахтеров", – говорит Алексей Марьин:

"Сегодня утром разговаривали с сотрудниками МЧС. Пришли мы [родственники шахтеров, находящихся на горизонте 210 метров] и родственники тех, кто на нижних горизонтах. Выступал представитель МЧС – здоровый мужик, который руководит спасательными работами, – и в какой-то момент он отворачивается и плачет. Говорят, что он спускался в шахту и пошел туда, куда другие люди не полезли, – по шею в воде дошел до серпантина... То есть это мужественный человек, он не будет себя так вести, плакать без причины. Значит, он что-то знает. И сидел кто-то из шахтеров, начальник бригады, у него тоже глаза красные, нервничает – это видно. Конечно, мы все еще верим, что их спасут. Но здравый смысл присутствует и все понимают, что долго они там не протянут. Там же еще холодно и неизвестно, какова ситуация с воздухом. И нам всего не говорят. И даже большинство того, что говорят, неправда".

Инициативная группа шахтеров Ростовской области направила открытое обращение к президенту Владимиру Путину с требованием обратить внимание на условия, в которых вынуждены работать люди на предприятиях России, и "привлечь к ответственности тех, кто в погоне за сверхприбылями принес в жертву горняков".

По последнему сообщению "Алроса", уровень воды в руднике повышается, но спасательная операция продолжается: "Сегодня мы отрабатываем уже другой сценарий – создание крупноподъемной водопроводящей перемычки на дне прорана. Она позволит снять давление струи на горные выработки, в которых работают спасатели, в случае прорыва воды. Для этого мы опускаем в проран с помощью вертолетной техники крупногабаритные объекты. В общей сложности работают 320 человек, в том числе водолазы МЧС, а также промышленные альпинисты АЛРОСА, специально вызванные в Мирный из Айхала".

Прорыв воды в шахте "Мир", где находился 151 человек, произошел 4 августа. В тот же день удалось спасти 142 шахтера. В субботу стволовой Алишер Мирзаев самостоятельно добрался до ствола шахты, откуда его подняли спасатели. Сейчас он находится в больнице.