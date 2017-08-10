140 человек погибли при попытках преодолеть Берлинскую стену и сбежать из коммунистической Восточной Германии в капиталистическую Западную. Ранее считалось, что жертв 139.

Исследователи Центра новейшей истории в Потсдаме и Фонда Берлинской стены сообщили, что в число погибших входит 18-летний советский солдат, который 2 февраля 1979 года был застрелен при попытке перелезть через стену и убежать на Запад.

9 ноября 1989 года падение Берлинской стены, воздвигнутой в новчь с 12 на 13 августа 1961 года, ознаменовало собой начало объединения Германии и конец "холодной войны".