Чешская полиция добивается снятия иммунитета с миллиардера Бабиша

Полиция Чехии направила в парламент республики просьбу о снятии парламентского иммунитета c бывшего министра финансов Андрея Бабиша – лидера центристской партии ANO. Политик рассчитывает занять место премьер-министра Чехии по результатам парламентских выборов, которые состоятся в октябре.

Спикер парламента Ян Хамачек, член правящей социал-демократической партии, заявил агентству Reuters, что получил запрос от управления пражской полиции по экономическим преступлениям. Обсуждение запроса о снятии ммунитета с Бабиша и его заместителя по председательству в партии ANO, состоится, вероятно, в сентябре на пленарном заседании парламента Чехии. Если будет решено снять с бывшего министра финансов депутатский иммунитет, то полиция сможет предъявить ему обвинения.

Запрос полиции связан с ведущимся расследованием обстоятельств строительства конференц-центра возле Праги. Подрядчиком строительства выступала компания, принадлежавшая Бабишу и получившая десять лет назад финансирование от Европейского Союза в размере 2 миллионов 250 тысяч евро.

Андрей Бабиш, партия которого входит в правительственную коалицию, заявляет, что не совершал никаких противопроавных действий. В интервью агентству Reuters он назвал запрос полиции "последним отчаянным шагом тех", кто желает устранить его с политической сцены.