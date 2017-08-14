Как мэр стал мемом

В Магадане на самых разбитых и неблагоустроенных улицах города повсюду внезапно появились спрайты (уличные рисунки, выполненные через трафарет), на которых нарисован мэр города и надпись: "Не там ходите, Антон". Автором этой фразы является глава Магадана Юрий Гришан. А сказал он ее в твиттере, поспорив там с магаданским блогером Антоном Афанасьевым о том, как в городе идут благоустроительные работы.

​Еще в мае блогер Антон Афанасьев написал в своем твиттере, что в 2016 году мэрия Магадана потратила немалые деньги на благоустройство улицы Берзина, но результата он не заметил. В ответ Юрий Гришан и написал эту фразу "Не там ходишь, Антон".

Мэр Юрий Гришан вообще активно использует твиттер и является одним из самых популярных блогеров в городе. Он с удовольствием вступает там в самые разные споры с горожанами о происходящем в Магадане, отвечает на вопросы жителей и вообще таким образом – с помощью соцсетей – следит за тем, что в городе происходит. Но это увлечение мэра иной раз раздражает магаданцев, которые критику деятельности мэрии нередко сопровождают призывом: "Мэр, выйди из твиттера".

И вот очередная виртуальная дискуссия с блогером о деятельности мэрии получила неожиданный поворот. Местный художник Григорий Сычев нанес граффити со знаменитыми теперь уже "не там ходишь, Антон" на различные объекты в Магадане, которые, по его мнению, нуждаются в благоустройстве. Теперь увидеть высказывание мэра можно и в центре города, и на его окраинах.

По словам Сычева, после упомянутого твита мэра Юрия Гришана ему и пришла мысль, что градоначальник тоже не там ходит, поэтому он решил пометить все "убитые", на его взгляд, места в городе ссылками на твиттер мэра.

Может, хоть так он увидит реальные проблемы в городе, так как мне показалось, что он следит за ситуацией именно через Twitter

– Может, хоть так он увидит реальные проблемы в городе, так как мне показалось, что он следит за ситуацией именно через твиттер, – говорит Григорий Сычев.

Блогер Антон Афанасьев такой поворот событий и появление спрайтов с цитатой из его дискуссии с мэром только одобряет:

– У меня отношение только одно: возможно, эти наклейки и трафареты как-то повлияют на мэрию Магадана, и она начнет работать над благоустройством города, – говорит Антон Афанасьев. – В Магадане, прямо скажем, есть над чем работать в этом плане. Но оценивать деятельность мэра Юрия Гришана с положительной или отрицательной стороны я пока не готов, прошел слишком маленький срок его руководства городом.

Возможно, эти наклейки и трафареты как-то повлияют на мэрию Магадана, и она начнет работать над благоустройством города

​Юрий Гришан – коренной магаданец, потомок репрессированных. Стал мэром 13 ноября 2015 года решением депутатов магаданской городской Думы. Ранее он с 2004 года работал заместителем мэра города. Вступив в должность мэра, Гришан пообещал избавить Магадан от бюджетных долгов, а также увеличить численность города со 100 до 120 тысяч жителей к 2020 году.

О появившихся на улицах города спрайтах Гришан узнал тоже из твиттера и там же похвалил художника за эту инициативу:

Тогда помимо спрайтов художник сделал еще и наклейки с теми же профилем мэра и надписью. Они практичны в использовании, легко клеятся и снимаются. Горожане в соцсетях уже предлагают автору делать наклейки на заказ и продавать их. Желающих приобрести нашлось немало.

Мэр города вновь сразу же прокомментировал появление наклеек и в своем твиттере, и на очередном брифинге для прессы.

– Отвечая на выпад в соцсетях "Не там ходите, Антон!", могу дать маршрут, где надо пройти Антону, – сказал Юрий Гришан. – Такой уже образ Антона-санитара. Пусть Антон пройдет по тем местам, где мы отработали. По всем замечаниям, которые поступают, в том числе через твиттер, все отрабатывают. Например, сегодня речь шла о Набережной, 13. Все вопросы: от Антона, народного контроля, ОНФ, от жителей через различные источники – на все мы обращаем внимание. Мы слышим каждого магаданца.

Художника Григория Сычева тем временем на днях вызвали в административно-техническую инспекцию города.

– Меня пригласили туда и сначала заявили, что я нарушаю правила благоустройства города (за это полагается штраф. – РС), – рассказывает Григорий Сычев, – но я в ответ поинтересовался, какое отношение бетонные блоки или заброшенный гараж, где нарисованы спрайты, имеют отношение к городу? Они согласились, что эти объекты к имуществу муниципалитета не относятся. Сотрудники ведомства стали рассказывать, что они ведут работу, каждый день что-то фотографируют для отчетов. А в конце попросили не рисовать на жилых домах. Что касается наклеек, то я их раздаю людям бесплатно, когда они обращаются, а они уже клеят куда хотят. Кстати, майку с таким же принтом я обещал подарить мэру Магадана. Он написал в твиттере, что у него размер XL. Будет круто, если он ее наденет. А если говорить серьезно, то я действительно не вижу серьезных сдвигов по благоустройству в городе. Антон Афанасьев говорил про улицу Берзина, а это фактически мой двор, где с 2003 года не было никакого ремонта. Но зато отчитываются, что все у нас хорошо и красиво. Я думаю, что это неправильно. Я не знаю, какие дворы они там ремонтируют, видимо, я там не хожу.

К слову, в твиттере уже появился хештег #нетамходитеАнтон, а горожане продолжают в соцсетях постить фотографии неблагоустроенных улиц Магадана.