Конфронтация между США и КНДР привела к падению на бирже

На фоне углубляющегося военно-дипломатического противостояния Соединенных Штатов и Северной Кореи Нью-Йоркская фондовая биржа три дня подряд заканчивает торги в минусе. В четверг ведущий индекс "Доу-Джонса" пережил самое большое падение за последние три месяца — 0,93 процента.

Участников рынка напугал последний твит президента Трампа относительно того, что его прежние предупреждения, адресованные Пхенхьяну, были "недостаточно жесткими" и что у режима есть веские основания "сильно понервичать", если он замышляет нападение на Америку или ее союзников.

Между тем в четверг цена нефти марки Brent понизилась до 52 долларов 54 центов за баррель. Это следствие увеличения объемов добычи за июль членами ОПЕК и заявления России об "экономической целесообразности" повысить добычу на действующих месторождениях по истечении соглашения о сокращении производства нефти между ОПЕК и производителями, не входящими в картель. ОПЕК обосновывает свой шаг тем, что согласно последним уточненным прогнозам спрос на нефть в мире в 2018 году повысится.