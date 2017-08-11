Трамп: решение Путина "поможет нам сэкономить много денег"

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение сократить персонал американских дипломатических учреждений в России на 755 человек, заявив, что это поможет Соединенным Штатам "сэкономить много денег".

Беседуя с журналистами в штате Нью-Джерси, Трамп подчеркнул, что его администрация сейчас предпринимает усилия, чтобы сократить бюджетные расходы, и российский президент, по его словам, "помог" ей в этом.

Репортеры, с которыми говорил Трамп, затруднились сказать, шутил ли президент или благодарил Путина всерьез. Агентство Reuters и другие СМИ, однако, сообщают, что многие сотрудники Госдепартамента непублично выразили недовольство словами президента.

Россия объяснила свое требование к США сократить персонал посольства и консульств тем, что она отвечает на высылку из Соединенных Штатов 35 дипломатов, которую предприняла в декабре прошлого года еще администрация Барака Обамы в ответ на сообщения о российском вмешательстве в президентские выборы в стране.

Газета "Коммерсантъ" в пятницу сообщила, что Соединенные Штаты к 1 сентября могут потребовать от России закрыть одно из четырех ее генеральных консульств в США.