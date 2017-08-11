В ЕС разгорается скандал с "зараженными яйцами"

Министры Европейского союза, ответственные за продовольственную безопасность, соберутся в ближайшее время на экстренное заседание в связи со скандалом с куриными яйцами, зараженными опасным веществом.

Об этом заявил член Еврокомиссии Витенис Андрюкайтис. Он призвал Нидерланды, Бельгию и Германию отказаться от взаимных обвинений в связи со скандалом. Представители трех стран в последние дни спорили, какая из них несет ответственность за распространение "зараженных яиц" по Европе.

В яйцах был обнаружен фипронил — опасный для здоровья человека инсектицид. В Нидерландах были задержаны два человека по подозрению к причастности к заражению. Это менеджеры компании, которая отправляла на куриные фермы инсектицид для борьбы с клещами, блохами и вшами. Зараженные яйца уже успели разойтись по супермаркетам более чем десяти стран Европы. Миллионы яиц и тонны продуктов, содержащих яйца, пришлось изъять из продажи. Только в Британию, как утверждается, было поставлено более 700 тысяч яиц с ферм в Нидерландах, где потенциально могло произойти заражение. Из-за инцидента пришлось временно закрыть около 180 ферм.