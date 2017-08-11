Удальцов вышел, Соколов сел

В четверг прошла запланированная пресс-конференция Сергея Удальцова.

Кажется, она многих искренне разочаровала.

Олег Пшеничный:

Краткое содержание пресс-конференции Удальцова:

Условия в тюрьмах в последние годы стали гораздо лучше: «Ни разу не бьют и три раза в день кормят».

Вячеслав Данилов:

Позавчера я, комментируя выход Удальцова на свободу и грядущую пресс-конференцию, предположил, что он скажет публике то, что она хочет услышать. Но я оказался не прав на 100% - это публика услышала то, что сама хотела услышать. А Удальцов - он практически ничего и не сказал.

Вячеслав Осетров:

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов может поехать на Донбасс и поддержать тех, кто сражается за пророссийские силы на юго-востоке страны. Об этом он рассказал Русской службе Би-би-си.

Би-би-си: Вы не собираетесь уезжать из России?

Сергей Удальцов: Россию покидать я ни в коем случае не намерен. Если я не сделал этого до приговора, когда преследование только начиналось, то не сделаю и сейчас. Я здесь живу, здесь моя родина...

Би-би-си: Вы назвали героями тех, кто воюет на стороне пророссийских сил на юго-востоке Украины. Не думаете ли туда поехать?..

С.У.: Возможно, удастся доехать туда и поддержать ребят. Я считал бы это правильным, по крайней мере, высказать им поддержку.

Я: Как, интересно, он собирается приехать на Донбасс, не покидая при этом Россию? Всё просто. Он считает Донбасс, как и Крым, частью России.

Вот же тварь он, тварь пропутинская!

Сергей Шавшуков:

Сергею Удальцову: Поздравляю Вас, с освобождением Сергей Станиславович! Извините, что смог пожертвовать вам всего 1000 руб., к сожалению я не так богат, как Гиви Таргамадзе. И хочу задать Вам пару вопросов, хотя вы не ответите или снова начнете писать отмазки. Вы говорите о том, что нужно жить в мире и братстве и начинать исправлять ситуацию, до которой дошли «братские» народы. Тогда ответьте мне, как вы исправите то, что мой народ, был выселен из Крыма поголовно, большая часть моих родственников умерла в ссылке или по дороге туда. Вы можете их воскресить? Мою тетю Кириаду и дядю Константина Кисеевых, безногого инвалида войны Николая Опазиди, жившего через улицу от нас? Моего племянника Егора Афанасьева и других родственников?! Кто может вернуть наше законное имущество и наш дом?! Вы думаете, что я и моя уничтоженная чекистами родня, проголосовала бы за присоединение Крыма к России?! Или мне нужно подойти к их и моей трагедии диалектически? Если да, то вы наглый циник! И еще вопрос, как вы исправите то, что моих братьев Гию и Мираба (фамилию, я не указываю потому, что они работают в органах безопасности Грузии), которых бомбили ВВС РФ 08.08.2008 г., в ходе войны продолжавшейся с 14 по 16 августа?! Как вы исправите то, что бандиты без знаков различия, поехали добровольцами воевать на Донбасс, разрушили из танковых орудий дом моей сестры Надии Солошенко и её мамы Полины Просьмушкиной, в Луганской области Украины, лишили их всего имущества и вынудили стать беженцами! Шли бы вы драгоценные - черт вас возьми братья, как можно дальше!!! Молю Бога, чтобы он избавил мир от подобных братков, пока они еще раз не принесли горе, смерть и разрушения, еще какому нибудь близкому или дальнему братскому народу!!!

Алексей Широпаев:

Трудно представить себе более отвратительный вариант "оппозиции", чем тот, что предлагает Удальцов: красный, "левопатриотический", задонбасский, крымнашистский и антизападный. Концентрат токсичной совчины. Это как раз именно то, против чего предостерегала Новодворская.

Александр Сотник:

Сергей Удальцов когда-то был интересным политиком. Его харизма отразилась в самых ярких событиях "белоленточной" драмы, придав ей неповторимый оттенок.

С тех пор "политическая поляна" изменилась до неузнаваемости. "Иных уж нет, а те далече", и возвращение фигуры Удальцова на этот ландшафт лично мной воспринимается как нечто несуразное. Как будто во время шахматного сеанса кто-то вдруг решил поиграть в нарды.

Заявления Удальцова - одна сплошная несуразность. И по Крыму (ах, батенька, да вы и диалектик!), и по Донбассу ("возможно, удастся доехать туда и поддержать ребят"), и по нынешней политической ситуации мы услышали детский лепет какого-то провинциального политикана.

Удальцов не владеет ситуацией, он безнадежно отстал, и даже харизма не спасает. Его рассуждения об участии в "выборах" с упоминанием каких-то там "законов" и их параграфов - смешны. И это очень досадно.

Я помню Удальцова в его яростной неудержимости, и до невыносимого больно наблюдать, во что выродился подающий когда-то яркие надежды молодой политик.

Марксу сбрили бороду, а оставшиеся "Карловы мыслища" уже никому не нужны и не интересны.

Анастасия Миронова:

Удальцов, конечно, обескуражил. Если до выхода была интрига, то теперь понятно - Удальцова в российской политике нет.

Человек за 4,5 года мог придумать, как политически монетизировать свой статус самого очевидного политзаключенного. Как нейтрализовать пограничных либералов, забрать у них аудиторию. Мог на радио выйти и сказать: "Вы с Навальным выходите против коррупции и теперь получаете сроки, пока Навальный на свободе, а я людей вывел и сам сел".

Редкий провал. Человек вообще ничего не придумал за 4,5 года и ничего не понял. Будто жил все это время в каменном мешке.

Семье советую думать, как и на что жить дальше. Потому что политических перспектив у Удальцова нет. Разве что его кооптируют в Госдуму. Выбросят кого-нибудь и подбросят туда Удальцова. Как нового соратника Шаргунова с Глазьевым...

Лев Симкин:

«Последний мяч Удальцова»

Так журналисты называли значок с земным шаром, выпущенный перед уходом Ивана Удальцова с поста директора АПН (ныне РИА Новости) – рупора советской пропаганды за рубеж. Между прочим, дедушки нынешнего Удальцова. А его прадедушка – тот Удальцов, именем которого названа улица на юго-западе, член ВКП б с 1905 года.

Это я к тому, что, судя по широкому освещению в официозных СМИ пресс-конференции опального внука-правнука, у него еще тоже не все потеряно. Не исключаю, мы еще послужим под его руководством, ну или увидим недавнего сидельца в Думе. Пока там из потомков только внук Молотова, если я не ошибаюсь.

И снова - мы об этом уже писали - идёт линия на противопоставление Удальцова с Алексеем Навальным.

Сергей Марков:

Сергей Удальцов вышел из тюрьмы после 4 лет за массовые беспорядки и дал пресс конференцию с огромным ажиотажем СМИ, с числом телекамер, говорят, до сотни. Главное, Удальцов полностью подтвердил свои политические взгляды: за социальную справедливость, патриотизм, против заевшейся элиты. Удальцов по сути назвал Навального провокатором. Обвинил Навального, что Навальный специально хотел чтобы как можно били и арестовывали оппозиционеров на акциях 6 мая 2012 и 12 июня 2017. Призвал не вливаться в сторонники Навального, а создавать левое патриотическое движение. Назвал тех, кто воюет на Донбассе, героями. И хочет создавать общую левую коалицию с Зюгановым.

Удальцов имеет опыт, сторонников, известность, этап страданий "за правду", популярнейшую идею социальной справедливости. Его уход от Навального дает Удальцову шанс на участие в обновлении российских левых. Чую, будет Удальцов сидеть в новом составе Госдумы.

Но Удальцов врагам Путина не нужен, если он не гонит молодежь на улицу во славу Навального и теперь те сми, которые явно или тайно поддерживают Навального и всех врагов Путина, будут замалчивать и травить Удальцова. Это была последняя его такая большая прессконференция. Дальше будут замалчивать.

Любовь Якубовская:

4,5 года не сломили бойца. Я не разделяю его политических взглядов, но не могу не отметить фантастическую харизму, выдающиеся организаторские способности, острый ум. За это за всё он и отсидел.

Максим Кононенко:

Удальцов катком проехался по Навальному. Медиа забиты цитатами:

«Если человек непорядочный, взаимодействие с ним затруднительно. Будем выяснять, кто и как себя вел на Болотной».

«Оппозиция, которая возомнила себя вождями, псевдовождями оппозиции - вот от них никакой помощи не было, ни материальной, никакой. Помогали только идейные низы».

«Я не пойду митинговать за Навального. Он не мой кандидат».

Не то чтобы мы этого не знали. Да и много чего против Навального было сказано за последние месяцы его, вроде бы, былыми сторонниками.

Но одно дело, когда трибуна попрекают Шлосберг с Пономаревым.

И совсем другое, когда это делает человек, принцпиальность и мужество которого ни у кого не вызывают сомнений. Человек, не отсидевшийся за спинами тех, кто загремел по Болотному делу. Отсидевший от звонка до звонка без всяких писем в прессу и прочей пошлятины.

Дело ведь совершенно не в том, есть у Удальцова сейчас последователи или их нет. И не в том, конкурент он Навальному или нет.

Важно вот это: «Те, кто не любит действующую власть, начинают делать себе новых кумиров, закрывая глаза на мутные, сомнительные моменты».

О чем я не перестаю повторять вам, идиотам.

Сайт "Антимайдан" приводит мнение Армена Гаспаряна:

По итогам организованной Навальным провокации на Болотной площади Удальцов был осужден на 4,5 года. На суде он вел себя очень достойно, не пиарился, как нынешние оппозиционеры. По сути, взял все на себя. И срок свой отбыл, не получая при этом абсолютно никакой поддержки со стороны организаторов тех самых митингов. Не жаловался, сохраняя собственное достоинство. Такими были многие деятели левого движения сто лет назад. Поэтому и воспринимается нынче Удальцов как часть ушедшей эпохи. Но это обманчивое впечатление.

Первую пресс-конференцию Удальцова многие ждали как одно из интереснейших событий начала августа. Главная интрига: что он скажет о роли Навального в той истории и как он вообще оценивает этого деятеля? Заявление последовало и, вероятно, оно доставило немало неприятных мгновений секте ФБК: «Накануне митинга Алексей Навальный предлагал не идти на площадь, а сесть перед кинотеатром "Ударник". Что это? Недальновидность? Или желание сознательно подставить людей под срок? Все провокаторы и виновники случившегося ответят. Так в жизни всегда происходит».

Удальцов сказал то, о чем все интересовавшиеся тогда политикой прекрасно знали. Но эти слова важны новому поколению — тем, кто пока еще верит словам Навального, что он является кандидатом в президенты. Это чистое мошенничество, учитывая непогашенную судимость. Но принципиально важно иное. Буквально на днях на 4,5 года был осужден Андрей Косых. На акциях Навального он дважды ударил полицейских. Верил в то, что «мы здесь власть», и им все можно. Пример Удальцова ничему не научил. Произошло это ровно потому, что они о нем не знали. Не было ведь все эти годы лидера «Левого фронта» в медиапространстве. Теперь же у либеральных революционеров есть возможность послушать Сергея, если собственных мозгов не хватало все это время. Понятно, что делать они этого не будут, а продолжат верить в безостановочную ложь Навального по любому поводу, пока не совершат роковую ошибку. Это их выбор.

Гораздо интереснее будет наблюдать за деятельностью Удальцова. Он уже заявил о планах по реорганизации «Левого фронта», и от этого уже должны некомфортно себя чувствовать в КПРФ. Ведь со всех точек зрения именно Сергей является большим коммунистом, чем вся фракция в Госдуме последних трех созывов. Достаточно вспомнить, что против НАТО на территории России он выходил еще тогда, когда об этом не говорили многие из нынешних политиков.

Олег Козловский:

Удальцов до своего ареста считался одним из наиболее адекватных и договороспособных левых. Несмотря на довольно радикальную позицию по многим вопросам, он прекрасно взаимодействовал и с либералами, и с нацболами.

Сейчас он вроде бы тоже говорит о готовности к сотрудничеству, но ситуация за 5 лет сильно изменилась. В результате репрессий и "крымнаша" внесистемная левая оппозиция практически разгромлена, Левого Фронта де-факто нет, зато Навальный из фигуры примерно равной Удальцову по рангу превратился в единоличного лидера протестного движения.

Объективно Сергей сегодня мало что может предложить в качестве вклада в деятельность оппозиции: у него не осталось ничего кроме морального авторитета жертвы политических репрессий (однако таких в последние годы стало, увы, много). Создавать практически с нуля новую оргструктуру тяжело, дорого и долго. Поэтому велик соблазн заняться критикой Навального и вообще либералов. А учитывая нынешнее окружение Удальцова (Волкова, Аграновский, да и жена Анастасия), это практически неизбежно, хотя хотел бы ошибаться. Кремль тоже приложит руку: Удальцов им нужен не как самостоятельный политик, а как оружие в борьбе с Навальным. Но, как показывает опыт Лимонова, и это временно.

Незыгарь:

Слушайте, но ведь все замеры говорят, что аудитория (сторонники, поддержка) у Навального и Удальцова не пересекаются. Это совершенно разные аудитории. У Навального в числе сторонников нет приверженцев левой идеи. Да,возможно, эти люди выходят на его акции, но не потому что они за Навального, они за протест и мнение Навального для них пшик. Удальцов не отнимет у Навального сторонников. Скорее, кому Удальцов опасен, так это системной оппозиции- КПРФ и Справороссам. И даже ЛДПР он опасен. Есть потенциал у Удальцова- конечно. Будет ли он использован- сомневаюсь.

Павел Шехтман:

Многие опасаются, что Удальцова будут использовать для раскола антипутинского движа, но я скажу: чепуха это все. Тютюкин - отыгранная карта.

А объясняется это просто. Когда Тютюкин пришел в политику, оппозиция состояла в реакции на олигархический разгул 90-х. И Тютюкин последовательно работал на молодежную среду, ненавидевшую "либеральные реформы" и их последствия.

Нынешняя молодежь выросла при Путине и ее оппозиция состоит в противостоянии собственно путинизму (а не путинизму как воплощению "олигархии, ограбившей народ"). Поэтому она более склонна к либеральным лозунгам. Лозунг "отнять и поделить" ей совершенно чужд. Тютюкин просто не найдет резонанса в изменившемся обществе. И структур у него никаких нет, "Левый фронт" раскололся на теме крымнаша.

Вадим Горшенин:

Надо иметь ввиду все-таки, что тема коррупции, на которой построен весь политический капитал навального, имеет прямое отношение к теме социальной справедливости: "чиновник не может воровать, потому что он содержится на должности налогоплательщиком", "почему чиновник, ничего не производя, зарабатывает больше производителя", "почему чиновник распределяет национальные богатства, принадлежащие всем гражданам".



Так что когда Незыгарь сообщает, что среди сторонников навального нет приверженцев левой идеи, он сильно ошибается. Сторонники и навального, и Удальцова - одни и те же. Это люди,задающиеся одними и теми же вопросами.



И как раз-таки ни КПРФ, ни справоросам, ни ЛДПР Удальцов не опасен, у них свой системный электорат. КПРФ давно отказалась от Ленина и Маркса, спрраворосы являются слишком бледно-розовыми, ЛДПР давно подвизаектся на якобы национальной повестке дня. А Удальцов - красный, "ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй" (в смысле проворовавшийся чиновник).



Так что тема куда как интересней, если ее рассматривать творчески :)

Николай Травкин:

Не думай о Серёге свысока. Серёга срок отмотал. Серёга за 4,5 года такие тюремные университеты революционной борьбы прошёл, что готов переформатировать и возглавить всю левую оппозицию. Серёга сначала возродит "Левый фронт", вольёт в него всю политическую шантрапу, а затем включит туда и Зюганова с Мироновым. Серёга Крым любит и одобряет его присоединение. Он бы и сам его присоединил, если бы не посадили. Можно сказать Путин просто из под носа у Серёги славу восстановителя СССР увёл...

Но и кроме Крыма дел полно. Всю борьбу против режима запустили пока Серёги не было. Мелочёвкой типа массовых протестных акций или борьбой с коррупцией Серёга заниматься не будет. У Серёги теперь другой уровень...

ГосСМИ осветили прессконференцию Серёги. Многие подробно. Похоже, что в кремлёвском гареме оппозиции Серёге отводят роль любимой жены. Огрузнели телом, потеряли привлекательность, не "заводят" кремль бывшие фаворитки КПРФ, ЛДПР и СР. А тут такой задорный, молоденький (по сравнению с ними), и зажигает прям как молодой Ж, когда ещё пузом по полу не волочил...

Недалёк, пожалуй, и день, когда Сергею Удальцову устроят и "Прямую линию" по госканалам ТВ, где он от имени всей оппозиции будет мочить в сортире Навального, Запад и демонстрировать миру демократизм российской власти и свободу СМИ.

Иван Давыдов:

Созерцаю сразу несколько однотипных постов людей с понятными взглядами. Вдумчиво сравнивают Навального с Удальцовым.

Удальцов, пишут, настоящий политик, не то, что... Искренний, с опытом.

Обсуждать политическое будущее Удальцова не хочу (не люблю распространяться в прозе о вещах несуществующих), но во вдумчивых постах за скобками важные вопросы:

- Кто же это усадил ни за что в тюрьму харизматичного Удальцова? Кто подарил ему шанс набраться опыта? Уж не те ли самые люди, которые проплатили вдумчивые посты?

Это так трогательно все, конечно.

Константин Эггерт разбирает пресс-конференцию на "Немецкой волне":

Удальцов коротко заверил всех, что взглядов своих он не изменил и остается в оппозиции Путину. Однако большую часть своей речи посвятил ключевой для властей поддержке аннексии Крыма, зюгановского типа заклинаниям против "неолиберальной политики властей" и - самое главное - шельмованию демократической оппозиции. Она, оказывается, проявила "непорядочность" и "стравливала" демонстрантов с полицией на Болотной площади в мае 2012 года.

Особенно досталось Алексею Навальному и почему-то Ксении Собчак, которых создатель "Левого фронта" фактически прямо назвал провокаторами. Стоило закрыть глаза - и возникало полное впечатление, что в эфире очередная "дискуссия" на "Первом канале", где тщательно подобранные участники жарко спорят, на какую именно иностранную разведку работают "Навальный и Ко", гневно критикуют кабинет министров за "монетаризм" и соревнуются в том, кто горячее любит Крым и "народ Донбасса".

Апофеозом пресс-конференции стала вот эта фраза: "Моя личная ошибка - излишнее доверие к некоторым людям - привела меня в места лишения свободы". Я тут же вспомнил редкие постановочные телесюжеты на советском ТВ, где отдельные сломленные диссиденты "чистосердечно" каялись в том, что их сбили с пути "агенты ЦРУ и мирового сионизма" - то есть те, кто ни в чем не признался и получил реальный срок.

Денис Билунов:

Ясно, что разные околокремлевские "прагматики" лелеют надежды освоить бюджет по вкусной теме "Столкнем Удальцова с Навальным". Еще и конкуренция наверняка есть между <калоедами>.

Ясно, что есть заметное количество нормальных людей, которые ведутся на тему "плохо, что у оппозиции безальтернативный лидер", и тем самым создают почву для бурной деятельности <калоедов>.

Александр Морозов:

я прям заболеваю, когда читаю эти кремлевские заголовки "возглавит ли удальцов оппозицию". надо понимать, как только вы видите такой заголовок, то это означает, что слово "оппозиция" употребляется внутри специального кремлевского дискурса, в котором конструируется (в языке описания) - с известными целями - некая "оппозиция".

Любому наблюдателю очевидно, что никакой "оппозиции" в этом смысле просто нет. Поэтому и "возглавлять" нечего.

В реальности имеются отдельные группы, у каждой из которых есть свой лидер - и никто этого лидера извне заменить не может, и никто не может - тем более - объединить эти группы. Вот есть Яблоко с Явлинским, напр. Или Навальный со своей аудиторией. Или Ходорковский с "Открытой Россией". Или оппозиционеры-реформисты Кудрина. Или радикальные антипутинцы Каспарова т.д. Ясно, что Явлинский не может возглавить сторонников Навального. А сторонники Кудрина не могут присоединить е себе Вимльнюсский форум. Поэтому вся брехня вокруг "вышел Удальцов, он составит конкуренцию Навальному" - это все работает только внутри "антинавальнистской" стратегии АП, за ее пределами этого ничего вообще нет.

Кирилл Шулика:

У Удальцова сейчас альтернативы две.

Первая. Ходить на НТВ с Виолеттой Волковой и рассказывать, что Навальный сдал жену в психический дом.

Вторая. Ходить в телевизор на одни программы с Кургиняном и Стариковым, рассказывая про заговор пятой колонны и американский империализм.

Но совершенно нет такой опции, что он вернется в политику.

Понимая это, он и решил просто быть публичной фигурой, думая, что это его обезопасит дальше. Однако если ты начал обслуживать тех, кто тебя посадил, то риск того, что они повторят, вырастает многократно.

Алексей Табалов:

Удальцова в принципе можно понять - он обижен, он ревнует и он понимает, что вне протеста и вне политики нет и его самого. Но за 4,5 года много поменялось, не поменялся только он, у него нет ресурсов, нет людей, поэтому вряд ли он может достичь чего-то нового. Если, конечно, ему не помогут. Ради его "борьбы" с Навальным. В этом случае "троянским конем оппозиции" может выступить именно он. Он уже одобряет Крымнаш и Донбасс, глядишь скоро полюбит и поддержит того, кто все это совершил и за одно усадил его за решётку.

Роман Зайцев:

Появился интернет, решил посмотреть прессуху Удальцова.

Еще не начал смотреть, но сразу вопрос, а Волкова с Аграновским на переднем плане это к чему?

Он по УДО вышел или его реабилитировали, а может ему дали маленький срок в сравнении с другими подельниками, какая их заслуга? Удальцов вышел по звонку, отсидев 4,5 года, что по нынешнем меркам не мало.

Работа адвокатами выполнена хреново и чего тогда они отсвечивают?

И то, что он им позволяет это, о многом говорит.

Дмитрий Аграновский:

На мой взгляд, Сергей находится в отличной форме, полтора часа пресс-конференции пролетели незаметно, были затронуты все важные темы. По поводу Крыма было сказано, что он, как демократ (подчеркнул, то настоящие коммунисты - всегда демократы, в хорошем смысле слова), уважает выбор народа Крыма быть с Россией и полностью поддерживает его. Защитников Донбасса Сергей назвал героями. Было видно, как от "либеральных" журналистов просто исходит ненависть. Я думал, что один из журналистов скончается прямо тут же, болезный, когда он выслушивал ответ Сергея по поводу "русской армии на Донбассе" и "оккупации Крыма". Представительница движения "За права человека" порадовала нас, когда пыталась убедить Сергея, что его мнение сформировано зловредными людьми, а именно женой и адвокатами, которые втроем "придерживаются определенных взглядов". Сергей с ней не согласился. На том и разошлись, и поехали в Тверской суд поддержать политзаключенных - Юрия Мухина сотоварищи, которым дали реальные сроки по самому непонятному делу последних лет.

Кстати, о приговоре. Сразу после освобождения Удальцова в тюрьму отправились сразу несколько человек - организаторов референдума "За ответственную власть". Журналист РБК Александр Соколов получил 3,5 года колонии, писатель Юрий Мухин – четырём года условного лишения свободы. Активисты Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш приговорены к четырём годам заключения каждый.

Михаил Лашкевич:

Страшные преступники. Тюрьма за слово.

Николай Кононов:

Позор и горечь.

Борис Кагарлицкий:

Результаты обещанной предвыборной либерализации внутренней политики не заставляют себя ждать...

Глеб Павловский:

54 месяца Соколову: обдуманная, целевая адресная жестокость

Эдуард Лимонов:

Я чего-то в этом духе и ожидал. Мухину думал больше дадут, а его товарищам меньше, думал ограничатся тремя годами каждому.

Пусть им нормально сидится.

Дмитрий Борко:

Самые парадоксальные впечатления от этого суда. Можно ржать сколько угодно и крутить пальцем у виска. Суть от этого не меняется: люди отправились на 4 года только за призыв провести референдум. По Конституции. Референдум даже не за изменение границ или чего-то страшного - за принятие закона, повышающего ответственность власти. Как бы нелепо он ни был ими сформулирован.

Дмитрий Гудков:

Что может стоить трех с половиной лет? Не убийство, не ограбление — предложение оценивать депутатов по окончании полномочий.

Да, предложение само по себе наивное, «наградить или посадить», но причем здесь суд, дикий срок? «А не надо было расследовать про нефтянку», — бормочет себе под нос коллективный игорьиванович.

Ярослав Белоусов:

Может, кто-то не заметил, но сторонники референдума "За ответственную власть" получили от 3,5 до 4 лет реального срока (и только Юрий Мухин - условно).

Как и множество других политических дел, всё выглядит настолько фантасмагорично и карикатурно, что Салтыков-Щедрин плакал.

И еще раз. Меня не покидает ощущение, что вот все эти запреты, блокировки, аресты и посадки не только не цементируют нынешний режим, но и бьют по нему в первую очередь.

Потому что нельзя добиться улучшения плодородия кустарника, периодически выжигая химией пространство вокруг него.

Дарья Митина:

Сейчас уже, пocле вынесения пригoвoра, мoгу сказать, чтo весь хoд следствия и суда и сам вердикт oкoнчательнo убедили меня в тoм, чтo oснoвнoй мишенью правoхoрoнителей в этoм нелепoм, абсурднoм, запредельнo вoзмутительнoм деле являлся журналист Александр Сoкoлoв, засунувший свoй нoс слишкoм глубoкo туда, куда сувать не пoлoженo. Oстальные пoшли прицепoм, дo кучи. Ишь, референдума им пoдавай.

Елизавета Осетинская:

тут меня уже сми дважды попросили высказаться о приговоре журналисту Саше Соколову, и поэтому я выскажусь здесь, - третий раз, только уже без эвфемизмов, потому что достало. Я считаю, что это полный пиздец, без всяких многоточий и кавычек, давать 3,5 года (из которых 2 человек уже просидел) за какой-то детский политический лепет, которым там занималась эта воля народа, хреволя народа или как там еще они себя называли. Полстраны людей верит в колдунов и зад свой от телевизора не оторвет и извилиной не пошевелит (ну если только за боярышником или с "укропами" по пьяни подраться). никому они не угрожали - ни Мухин этот, ни Саша, ни остальные, со своими референдумами.

Мне жалко Сашу как молодого идеалиста и горько от всеобщей нашей беспомощности - со всеми этими письмами Путину, вопросами на прямой линии, Москальковой с Памфиловой, союзами журналистов и прочими декорациями общественной жизни.

Наталия Геворкян:

Так что же, пишут мне тут какие-то гневные люди в личку, журналиста уже и сажать нельзя, неприкасаемые нашлись! Отвечаю сразу всем гневным, чтобы не донимали. Идею организации референдума считать экстремизмом --маразм. Журналиста за профессиональную деятельность можно сажать только в одном случае -- если он по решению суда не раскрыл имя источника информации.

Роман Попков:

Я в своем репортаже из Тверского районного суда сознательно не стал особо выделять Александра Соколова из других осужденных по этому люто-беспредельному уголовному делу. Его уже и так достаточно выделяют: корпоративная журналистская солидарность работает неплохо. Безусловно, Саша Соколов – политзаключенный, который в нормальной стране не должен находиться в тюрьме ни секунды. Но и другие – Мухин, Барабаш, Парфенов – такие же политически преследуемые наши с вами сограждане. Это нужно твердо понимать, как бы мы к ним не относились, как бы нас ни раздражало их поведение в суде, как бы ни раздражали нас их сторонники.

Я лично знаю Юрия Игнатьевича Мухина уже долгие годы и вполне понимаю всеобщий злой юмор по поводу его публицистической и политической деятельности. Но все это не имеет ровно никакого значения сейчас. И Соколов, и Парфенов, и Барабаш – политзаключенные. Мухин, слава богу, не политзаключенный. Он, к счастью получил условный срок, а тюрьма (даже сроком на один год) его бы просто физически убила. Мухин, Соколов, Парфенов и Барабаш – это люди, никому не причинившие зла, но ненавидимые государством РФ и преследуемые государством РФ. Они все должны быть оправданы и реабилитированы, 282 статья должна быть отменена.

Сайт "ОВД-Инфо" публикует последнее слово Соколова (оно длинное, читайте полностью по ссылке!):

Путем осуждения нас четверых хотят не только объявить потенциальными экстремистами множество общественно активных граждан, но и признать экстремистскими целый ряд гражданских прав и свобод. Если сегодня бросают в тюрьму за мысль ответственности власти и инициативу референдума (итогом которого к тому же могло стать награждение президента), то это говорит о том, что на пути к установлению фашистского режима мы уже зашли слишком далеко: посадить, значит, уже могут по обвинению в чем угодно, за любые мысли. Отрадно, что гражданское общество осознает, что остановить такое сползание в бездну произвола и безнаказанности полиции мыслей можно только всем вместе, вне зависимости от личных убеждений.