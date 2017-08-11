В Москве напали на депутата от "Яблока" Александру Парушину

В Москве неизвестные напали на депутата московского района Хамовники Александру Парушину. Об этом сообщает пресс-служба партии. Парушину избили и столкнули в канаву. Она была доставлена в Институт скорой помощи имени Склифосовского с диагнозом сотрясение мозга.

Перед нападением в четверг вечером депутат попыталась сделать замечание рабочим компании "Теплоцентрстрой" по поводу прокладки коммуникаций. У подрядчика отозван ордер, но работы все равно ведутся. При этом наносится огромный ущерб зелёным насаждениям. Ранее муниципальный депутат призвала жителей района Хамовники помочь ей остановить незаконную прокладку кабеля. Она написала в фейсбуке : "Подойдите, мы боимся насилия!".

8 августа было совершено нападение на кандидата в депутаты от партии "Яблоко" по району Орехово-Борисово Георгия Малеца. Ему сломали нос после того, как он сделал замечание молодым людям, которые ехали на машине по пешеходной зоне.