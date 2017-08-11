Блогер Kamikadzedead заявил, что ему грозит уголовное преследование

Видеоблогер Дмитрий Иванов, известный как Kamikadzedead, заявил о том, что против него может быть возбуждено уголовное дело по статье о "склонении к совершению самоубийства".

По словам видеоблогера, ему вменяется в вину шуточный ролик, который он записал 7 лет назад, в котором содержится призыв к людям, зарабатывающим меньше 20 тысяч рублей, "сброситься со скалы". Kamikadzedead пояснил, что этот ролик изначально записывался как шутка и был размещен в разделе "юмор", а затем и вовсе скрыт на канале блогера в Youtube.

На своем канале в Youtube Иванов сообщил, что полиция в Пензенской области по заявлению некоего блогера провела проверку этого ролика и нашла в нем "признаки состава преступления", передав материалы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела. "Я покидаю интернет на неизвестный срок", – заявил kamikadzedead, попросив придать его заявление максимальной огласке.

Статья "Склонение к совершению самоубийства" была включена в Уголовный кодекс в этом году по инициативе депутата Ирины Яровой, которая утверждала, что эта статья поможет борьбе с так называемыми "группами смерти" в интернете. Статья предусматривает различные виды наказаний вплоть до лишения свободы.