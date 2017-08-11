В Ростове-на-Дону вспоминали жертв Холокоста в Змиёвской балке

В России в эти дни проходят "Марши живых" в память о жертвах трагедии в Змиёвской балке (посёлок на окраине Ростова-на Дону). 75 лет назад, в августе 1942 года нацисты убили там 27 тысяч человек, большинство из которых были евреи.

В пятницу шествие состоялось в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие около тысячи человек. Они частично повторили маршрут, которым нацисты вели к месту расстрела ростовских евреев. У всех участников "Марша живых" на рукавах были черные повязки с желтой шестиконечной звездой — такие же в годы нацистской оккупации носили все евреи. У памятника жертвам Холокоста в Змиёвской балке состоялась траурная церемония. В мероприятии принял участие посол Израиля в России Гарри Корен.

"Марши живых", организованные Российским еврейским конгрессом, впервые в этом году состоятсяв Калининграде, ряде городов Ставропольского края, Орле. Траурные мероприятия запланированы и в Москве.

В Змиёвской балке, которую называют российским "Бабьим Яром", 11-12 августа 1942 года нацисты убили около 27 тысяч человек, в том числе 18 тысяч евреев. Здесь же были расстреляны советские военнопленные, участники подпольных организаций, тяжелобольные пациенты ростовских больниц.