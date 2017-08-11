Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Китайский патриотический боевик побил рекорд по кассовым сборам

Показательные выступления китайского спецназа

Китайский боевик "Война волков-2", вышедший на экраны в прошлом месяце, стал самым кассовым фильмом за всю историю КНР, собрав в прокате более 600 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайские источники. Ожидается, что сумма вырастет еще примерно на 200 миллионов долларов.

Фильм повествует о китайском спецназе, который защищает мирных жителей в Африке от жестоких западных наемников. Наблюдатели отмечают, что успех фильма может быть связан с политикой по укреплению чувства национальной гордости и патриотизма, которую проводят власти КНР.

Хотя фильм и снимался на деньги частных инвесторов, его активно поддерживало государство. "Не только Капитан Америка, но и китайские герои могут сражаться за рубежом. Хорошо, когда у человека за плечами есть сильное государство" - писала о фильме официальная газета Коммунистической партии Китая "Женьминь Жибао".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG