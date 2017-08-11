Трамп о конфликте с КНДР: "военные решения готовы"

Президент США Дональд Трамп вновь предупредил о возможности "военного решения" северокорейской проблемы, если власти КНДР будут "вести себя неразумно".

"Военные решения - в полной готовности" - написал Трамп в своем твиттере. "Надеюсь, что Ким Чен Ын выберет другой путь".

Президент США и высокопоставленные члены его администрации подвергают Северную Корею все более острой критике в ответ на испытания межконтинентальных баллистических ракет, которые проводит эта страна.

Накануне президент США заявил, что в отношениях с Северной Кореей он всегда будет привержен идее переговоров. По его словам, однако, Пхеньяну пришлось бы сильно понервничать, если бы там решили причинить ущерб Соединённым Штатам. Трамп предупредил, что если Северная Корея продолжит нынешнюю линию поведения, то у неё будут неприятности, которые, как выразился президент США, "мало с кем прежде случались". Ранее, после публикации в Washington Post о способности КНДР снарядить свои ракеты ядерными боеголовками, американский президент заявил, что ответом Вашингтона на действия Пхеньяна станут "огонь и ярость".

Совет Безопасности ООН по инициативе США расширил санкции против Северной Кореи. В Пхеньяне назвали их незаконными и заявили о наличии "детального плана" запуска ракет в район, прилегащий к тихоокеанскому острову Гуам, которым владеют Соединённые Штаты. В КНДР заявили, что такие запуски стали бы "предупреждением" для Вашингтона.

твиттер, сми