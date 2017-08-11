Вышел трейлер фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи

Опубликован первый трейлер фильма Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", основанный на одноименном комиксе французского сценариста Фабьена Нюри.

Это фарс. Члены Политбюро обсуждают Сталина, лежащего на полу своего кабинета, и Берия (Саймон Рассел Бил) мрачно замечает: "Ему нехорошо, это ясно". Сын Сталина просит выступить на похоронах отца, ему отвечают: "Нет проблемы", но потом поправляются: "Нет. Проблемы". Жуков в исполнении Джейсона Айзекса глумится над Хрущевым (Стив Бушеми), который просит его о помощи, обещая донести о разговоре. А товарищ Андреев (в исполнении Пэдди Консайдайна) уговаривает собравшихся в концертном зале людей "Не волнуйтесь. Никого не собираются убивать. Обещаю".

Ольга Куриленко играет пианистку Марию Юдину, и это – вместе со сценой Консайдайна из трейлера – заставляет предположить, что туда вошла и история из первой части комиксов Нюри про Сталина, известная в пересказе Соломона Волкова: Сталину понравился 23-й концерт Моцарта, который он услышал по радио, и он попросил прислать ему пластинку. Концерт по радио шел вживую, и музыкантов, включая Юдину, в панике собрали для записи. Пришлось поменять трех дирижеров – в таком страхе все находились. Запись была сделана, пластинка изготовлена и отправлена Сталину.

Внимание, безусловно, привлечет и роль маршала Жукова - его играет Джейсон Айзекс, Люциус Малфой из серии фильмов про Гарри Поттера.

Фильм будет показан в сентябре на кинофестивале в Торонто и месяц спустя выйдет на экраны в Великобритании.

"Мы все умрем".