Меркель: у конфликта США с КНДР "нет военного решения"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у конфликта Соединенных Штатов с Северной Кореей "нет военного решения". Она призвала стороны воздержаться от "эскалации риторики" и заявила, что Германия готова помочь снизить напряженность в регионе, призвав также к сотрудничеству между США и Китаем по северокорейскому вопросу.

Меркель сделала заявление почти сразу же после того, как президент США Дональд Трамп в твиттере написал о возможности "военного решения" конфликта вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, обострившегося в последние дни. Ранее Трамп заявил, что, если Пхеньян не изменит свой курс, ответом Вашингтона может стать "огонь и ярость".

К сдержанности призвал обе стороны конфликта также министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, первые шаги к деэскалации должна предпринять та сторона, "которая сильнее и умнее". По словам Лаврова, у России и Китая есть план снижения напряженности, который предусматривает мораторий на ракетные испытания в КНДР и отмену американо-южнокорейских военных учений, запланированных на этот месяц.

В последние недели Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет, которые, как утверждается, могут достигать территории США.